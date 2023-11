Con l’approssimarsi del Black Friday, che quest’anno cade il 24 novembre, si apre non solo la stagione degli sconti nei negozi e sugli e-commerce, ma anche quella delle agevolazioni e detrazioni governative, che possono rappresentare un’importante opportunità di risparmio per i consumatori. Scopriamo dunque insieme tutti i bonus del Governo per il Black Friday 2023.

Bonus Governo Black Friday 2023: gli incentivi per mobili ed elettrodomestici

Tra le iniziative più rilevanti troviamo il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che si rivolge a coloro che stanno effettuando lavori di ristrutturazione. Questo bonus offre un considerevole sconto del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi, con un tetto massimo di spesa di 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024. È una misura particolarmente vantaggiosa per chi sta rinnovando la propria abitazione e desidera acquistare arredi e apparecchiature moderne ed efficienti.

Per quanto riguarda il comfort domestico, il Bonus Condizionatori rappresenta un’altra opportunità interessante, specie per chi è orientato verso la sostenibilità e il risparmio energetico. Questo bonus permette di ottenere una detrazione fiscale che varia dal 50% al 65% sull’acquisto di nuovi condizionatori, soprattutto se questi sono dispositivi a pompa di calore o caratterizzati da elevata efficienza energetica. Con una scadenza fissata al 31 dicembre 2023, questo bonus stimola l’adozione di tecnologie più ecologiche in casa.

Gli altri incentivi previsti dall’esecutivo per questo periodo di shopping

Il Bonus Vista, o Bonus Occhiali, è invece una misura pensata per supportare le famiglie con redditi più bassi, specificamente quelle con un ISEE non superiore a 10.000 euro. Questo bonus offre un aiuto concreto per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive, fornendo un voucher di 50 euro. Tuttavia, è importante agire rapidamente, poiché i fondi per questo bonus stanno diminuendo rapidamente e potrebbero esaurirsi prima della fine dell’anno.

Per gli appassionati di mobilità sostenibile, il Bonus Bici in Emilia-Romagna rimane un’opzione valida. Questo incentivo è rivolto a chi acquista biciclette, inclusi i modelli a pedalata assistita come le cargo bike. Gli importi dello sconto variano, potendo raggiungere fino a 1.400 euro, particolarmente vantaggiosi per chi ha rottamato una vecchia auto dal primo gennaio 2023.

Infine, il Bonus Cultura, nonostante la chiusura delle nuove domande, rimane utilizzabile per chi ha già ottenuto il voucher da 500 euro. Questo bonus può essere speso per una varietà di acquisti culturali, inclusi libri e musica, offrendo ai giovani l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale.