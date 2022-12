Il nuovo anno è da sempre simbolo di cambiamento, di rinnovamento, di qualcosa che se ne va ma anche di tante diverse che stanno per arrivare. Cerchiamo dunque di archiviare questo capitolo, per passare al 2023 che si spera sempre possa essere migliore dell’anno precedente. Capodanno è anche l’occasione in cui possiamo, e ‘dobbiamo’, fare i nostri auguri al capo, ai colleghi, ai clienti. E allora, quali sono le più belle frasi di buon anno 2023 formali e aziendali, da inviare su Whatsapp e Facebook? Vediamo insieme le migliori.

Un messaggio motivazionale a chi lavora con noi per il 2022: ecco alcune frasi

Le frasi motivazionali, soprattutto al lavoro, non possono che essere bene accette. Ecco, dunque, le più belle frasi per dare la carica ai nostri colleghi in vista del nuovo anno lavorativo.

Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere.

Sarah Ban Breathnach

Sarah Ban Breathnach Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin Ti auguro che il prossimo anno riesca a essere, per te, quello dei progetti realizzati. Ti faccio i miei più calorosi auguri!

Auguri Buon Anno 2023 aziendali: le frasi formali da inviare al capo su Whatsapp

Considerando il fatto che, molto spesso, queste occasioni necessitano comunque di formalità, occorre senza dubbio formulare la frase di auguri di buon anno 2023 giusta. In particolar modo, quando si mandano gli auguri al proprio capo! Ecco alcune frasi formali perfette per questo Capodanno 2023:

Che questo nuovo anno porti a te e ai tuoi cari i più bei sorrisi e i più forti abbracci. Con i miei migliori auguri per tutte le possibili future soddisfazioni.

Esprimo i miei sentimenti di stima a tutta la famiglia augurandoVi un sereno Anno Nuovo e che la felicità entri nei Vostri cuori.

Buone feste e tantissimi auguri per un meraviglioso anno nuovo! Un anno di gioie e affetti sinceri.

Frasi di Auguri di Capodanno 2023 formali: le più belle per colleghi e clienti

Lanciare un messaggio speranzoso, un augurio sentito, un invito al 2023 a essere migliore dell’anno precedente. Capodanno è anche un’opportunità per rivolgere un pensiero ai nostri colleghi e ai nostri clienti, in vista del prossimo anno. Ecco dunque alcune frasi formali di auguri di buon anno 2023.