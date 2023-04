Il Giovedì Santo è una delle celebrazioni più importanti della Settimana Santa, un periodo di riflessione e rinnovamento spirituale che precede la Pasqua. Questa giornata ricorda l’Ultima Cena, l’evento in cui Gesù condivise il pasto con i suoi apostoli prima della sua passione, morte e resurrezione. In Italia, il Giovedì Santo è caratterizzato da numerose tradizioni e manifestazioni religiose che rendono questa giornata un’esperienza unica e coinvolgente. Scopriamo insieme il significato di questa festa, le tradizioni italiane e alcune frasi di auguri e del buongiorno per un buon Giovedì Santo 2023.

Il significato di questa festa per i cattolici: le tradizioni italiane

Il Giovedì Santo è il giorno in cui si celebra l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio da parte di Gesù Cristo. Durante l’Ultima Cena, Gesù ha consacrato il pane e il vino come suo Corpo e Sangue, istituendo così il sacramento dell’Eucaristia. Inoltre, ha dato ai suoi apostoli il mandato di celebrare questo sacramento in sua memoria e di servire il popolo di Dio, inaugurando il ministero sacerdotale.

In Italia, le celebrazioni del Giovedì Santo variano tra le diverse regioni, ma alcune tradizioni sono comuni in tutto il Paese:

La Messa “In Coena Domini”: La sera del Giovedì Santo, i fedeli partecipano alla Messa “In Coena Domini”, durante la quale il celebrante, in memoria del gesto di umiltà compiuto da Gesù, lava i piedi a dodici persone, rappresentando gli apostoli.

Le “Sette Chiese”: una tradizione molto diffusa è quella della visita delle “Sette Chiese”. I fedeli, in segno di penitenza e di preghiera, visitano sette chiese, spesso pregando davanti ai tabernacoli, dove l’Eucaristia è stata trasferita in segno di lutto e attesa della Risurrezione.

Le processioni: In molte città e paesi italiani, si svolgono processioni solenni.

Buongiorno e Buon Giovedì Santo 2023: le frasi da inviare al mattino

In occasione del Giovedì Santo, è bello condividere con i propri cari messaggi e auguri di pace, amore e rinnovamento spirituale. Ecco alcune frasi di auguri da inviare: