Se c’è una cosa che abbiamo imparato con Internet, è che siamo tutti iperconnessi. La tecnologia ci ha avvicinati di molto, portandoci a conoscere tante persone, anche dall’altra parte del mondo. Vogliamo rivolgere loro un pensiero anche in queste festività, e dunque ci chiediamo: come si dice buon Natale in tutte le lingue del mondo? Ecco alcune frasi di auguri per tutti, con una canzoncina di accompagnamento a tema.

Le tradizioni di dicembre che vengono rispettate nel mondo

Il mondo, per quanto è grande, è anche particolarmente vario. Dunque, non possiamo non considerare come l’elenco delle festività di dicembre in tutto il mondo sia piuttosto ampio, e contempli anche ricorrenze che non c’entrano davvero nulla con la tradizione cristiana.

Mentre festeggiamo il Natale, in Pakistan si festeggia il Giorno di Jinnah dal 1961, il 25 dicembre. Il 2 dicembre, invece, negli Emirati Arabi si celebra la Giornata Nazionale degli Emirati Arabi Uniti. E in Cina è la volta della la festa del Dongzhi, un momento di riunione con i familiari, che si celebra durante il solstizio invernale.

Buon Natale in tutte le lingue del mondo: le frasi di auguri per il 2022

Ecco come dire Buon Natale in tutte le lingue del mondo: le frasi di auguri da inviare ad amici e parenti!

Afrikaans: Gesëende Kersfees!

Africano/ Eritrean/ Tigrinja: Rehus-Beal-Ledeats!

Albanese: Gezur Krishlinjden!

Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah!

Argentino: Feliz Navidad!

Armeno: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand!

Bahasa Malaysia: Selamat Hari Natal!

Basco: Zorionak eta Urte Berri On!

Bengalese: Shuvo Naba Barsha!

Boemo: Vesele Vanocce!

Bretone: Nedeleg laouen na bloavezh mat!

Bulgaro: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo!

Catalano: Bon Nadal i un Bon Any Nou!

Cileno: Feliz Navidad!

Cinese: (Mandarino) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan!

(Cantonese) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun!

Colombiano: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Coreano: Sung Tan Chuk Ha!

Cornovaglia: Nadelik looan na looan blethen noweth!

Croato: Sretan Bozic!

Ceco: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok!

Danese: Glædelig Jul!

Ebraico: Mo’adim Lesimkha, Chena tova!

Eschimese: Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!

Esperanto: Gajan Kristnaskon!

Estone: Ruumsaid juulup|hi!

Filippino: Maligayan Pasko!

Finlandese: Hyvaa joulua!

Fiammingo: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar!

Francese: Joyeux Noel!

Gaelico: Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr!

Gallese: Nadolig Llawen!

Giapponese: Shinnen omedeto, Kurisumasu Omedeto!

Greco: Kala Christouyenna!

Hawaiano: Mele Kalikimaka!

Hindi: Shub Naya Baras!

Indonesiano: Selamat Hari Natal!

Inglese: Merry Christmas!

Iracheno: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah!

Irlandese: Nollaig Shona Dhuit, or Nodlaig mhaith chugnat!

Islandese: Gledileg Jol!

Italiano: Buone Feste Natalizie!

Latino: Natale hilare et Annum Faustum!

Lettone: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!

Lituano: Linksmu Kaledu!

Macedone: Sreken Bozhik!

Maltese: Il Milied it Tajjeb

Maori: Meri Kirihimete!

Micronesia: Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech!

Norvegese: God Jul, or Gledelig Jul!

Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! or Zalig Kerstfeast!

Papua Nova Guinea: Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu!

Peruviano: Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo!

Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie!

Portoghese: Feliz Natal!

Rapa-Nui (Isola di Pasqua): Mata-Ki-Te-Rangi, Te-Pito-O-Te-Henua!

Rumeno: Craciun Fericit

Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom!

Samoa: La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou!

Serbo-Croato: Sretam Bozic, Vesela Nova Godina!

Serbo: Hristos se rodi!

Slovacco: Vesele, a stastlivy Novy Rok!

Sloveno: Vesele Bozicne, Screcno Novo Leto!

Spagnolo: Feliz Navidad!

Svedese: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År!

Tailandese: Sawadee Pee Mai!

Tedesco: Froehliche Weihnachten!

Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun!

Ucraino: Srozhdestvom Kristovym!

Ungherese: Kellemes Karacsonyi unnepeket!

Vietnamita: Chung Mung Giang Sinh!

Jugoslavo: Cestitamo Bozic!