La notte dei brividi, dei film horror, delle zucche e del dolcetto o scherzetto: stiamo parlando, ovviamente, di Halloween, una delle feste più amate dai bambini, ma anche dai grandi, che hanno imparato a condividerne le tradizioni e a salutarne l’arrivo. E allora, ecco alcune frasi e immagini di buongiorno e buon Halloween 2022: le più belle foto e gif da inviare su WhatsApp ad amici e parenti.

Le origini della festa: perché si festeggia con le zucche?

Se c’è una festa sulla quale sappiamo poco, questa è sicuramente quella di Halloween. Appartenente a una cultura statunitense, ma per lo più, diremmo, ai Paesi anglofoni, celebra questa festa. In realtà, Halloween esiste da più di mille anni. Originariamente un’osservanza religiosa, è diventata sempre più laica nel corso dei secoli fino a quando i suoi ornamenti religiosi sono quasi scomparsi. Oggi Halloween è considerata una festa di travestimento e divertimento, soprattutto per i bambini.

Perché intagliamo le zucche ad Halloween? Questa divertente tradizione risale a antichi costumi e a una fiaba spettrale. La loro origine deriva da un mito irlandese su Stingy Jack, che ha ingannato il diavolo per il proprio guadagno. Quando Jack morì, Dio non gli permise di entrare in paradiso e il Diavolo non lo fece entrare all’inferno, quindi Jack fu condannato a vagare per la terra per l’eternità. In Irlanda, le persone hanno iniziato a scolpire facce demoniache nelle rape per richiamare l’anima di Jack. Negli Stati Uniti, considerando la stagione, si pensò di sostituire le rape con le zucche. Di qui, la tradizione.

Frasi di buongiorno e buon halloween 2022: le più belle per Whatsapp

Ma ecco ora alcune frasi di buongiorno e buon halloween 2022: le più belle da inviare su Whatsapp ad amici e parenti.

Halloween:

Festa degli zombie e dei morti viventi.

Praticamente è la festa di noi, quando c’alziamo dal letto ogni mattina.

(Masse78, Twitter)

Festa degli zombie e dei morti viventi. Praticamente è la festa di noi, quando c’alziamo dal letto ogni mattina. (Masse78, Twitter) Tutti abbiamo diritto a un bello spavento.

(Dal film Halloween, la notte delle streghe)

(Dal film Halloween, la notte delle streghe) “Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento.”

“Adoro Halloween: è l’unicoperiodo dell’anno in cui tutti indossano una maschera, non solo io.”

L’unico periodo in cui una zucca vuota ci fa simpatia!

Buon Halloween 2022 in inglese: le frasi più belle

Ecco alcune frasi di buon Halloween 2022 in inglese: le più belle da inviare ad amici e parenti.

Something wicked this way comes.

Qualcosa di sinistro sta per accadere.

(William Shakespeare)

Qualcosa di sinistro sta per accadere. (William Shakespeare) When witches go riding, and black cats are seen, the moon laughs and whispers, ‘tis near Halloween!

Quando le streghe vanno a cavallo, e si vedono i gatti neri, e la luna ride e sussurra… siamo vicini ad Halloween!

Qui, invece, potrete trovare alcune immagini dedicate ad Halloween. E non perdete l’occasione per inviare alcune gif a tema Halloween 2022.