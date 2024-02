Il Festival di Sanremo 2024 ha riservato una sorpresa davvero gradita per il pubblico italiano, che ha potuto accogliere, nelle case come al Teatro Ariston, un superospite da paura. John Travolta è sicuramente tra i personaggi più importanti della seconda serata della kermesse canora. Ma quanto ha guadagnato l’attore per essere al Festival? Ecco quale potrebbe essere il cachet per John Travolta a Sanremo 2024.

Una carriera costellata di successi per il superospite dell’Ariston

Travolta, che ha compiuto 70 anni lo scorso 18 febbraio, ha una lunga e prestigiosa carriera cinematografica alle spalle, che lo ha reso famoso in tutto il mondo grazie a film come Grease, La febbre del sabato sera, Pulp Fiction e Hairspray. Oltre al cinema, l’attore statunitense ha anche una passione per la musica e il ballo, che ha dimostrato in diverse occasioni, anche a Sanremo 2006, quando si esibì con Panariello e Victoria Cabello sulle note di Volare.

Sì, perché si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston per Travolta, che aveva già partecipato all’edizione del 2006, condotta, appunto, da Giorgio Panariello. L’ospitata di Travolta a Sanremo 2024 è stata annunciata da Amadeus, il conduttore e direttore artistico del festival, che ha definito l’attore “un mito assoluto”.

Qual è stato il cachet di John Travolta a Sanremo 2024?

Ma quanto guadagna John Travolta per la sua apparizione a Sanremo 2024? Secondo alcune fonti, il cachet dell’attore sarebbe di circa 450mila euro, lo stesso che aveva percepito nel 2006. Una cifra molto alta, che però non stupisce se si considera il patrimonio netto di Travolta, stimato oltre i 170 milioni di dollari. Per contro, il cachet di Ibrahimovic a Sanremo si è aggirato intorno ai 250mila euro.

Tuttavia, Amadeus ha tenuto a precisare che i veri protagonisti del Festival saranno i 30 Big in concorso, con nomi del calibro di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gianna Nannini e Dargen D’Amico.