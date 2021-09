Una tradizione che resiste nei secoli, e che ancora oggi è portatrice di grandissimo fascino. Uno sport che potrebbe sembrare ad alcuni desueto, ma che attrae appassionati da tutta Italia e non solo. È il calcio storico fiorentino, che torna con l’immancabile sfida Azzurri-Verdi. Ecco dove vedere la finale del torneo di calcio storico fiorentino 2021 in tv e streaming, e l’orario d’inizio.

Una tradizione immutata nei secoli: il fascino di uno sport immortale

Riparte il calcio storico fiorentino. Sabato 11 settembre, a partire dalle ore 16, in diretta da Santa Croce, ci sarà la sfida tra Azzurri di Santa Croce e Verdi di Santo Spirito. L’attesissimo evento arriva dopo un anno di stop forzato: a causa della pandemia, il tradizionale torneo non si è infatti disputato nelle modalità che conosciamo.

Per motivi di sicurezza legati alla pandemia non si potrà assistere in presenza alla manifestazione, decisione condivisa con le autorità di pubblica sicurezza, prefettura e questura dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

Calcio storico fiorentino 2021 in tv e streaming: dove vedere Azzurri-Verdi

Per la prima volta, la partita del calcio storico fiorentino verrà trasmessa in diretta tv e streaming. Sarà Eleven Sports ad assicurare il servizio. Si tratta di una emittente che eroga la trasmissione dei propri eventi a pagamento: sarà infatti necessario acquistare un ticket mensile o annuale a seconda delle proprie esigenze. Eleven Sports è visibile in diretta streaming, ma anche in tv: collegandosi con una Smart Tv, infatti, sarà possibile assistere all’evento con le stesse modalità.

La gara del calcio storico fiorentino 2021 sarà visibile in chiaro in tutta la Toscana attraverso il broadcast di Tele Iride e Toscana Tv. Una decisione presa anche per consentire ai fiorentini e a tutti coloro i quali riescano a intercettare il segnale delle emittenti di guardare gratis l’atteso evento, stante la forzata assenza del pubblico.