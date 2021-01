Calendario Sportivo 2021: gli eventi da non perdere

Dagli Europei di calcio alle Olimpiadi, passando ovviamente come ogni anno per la finale di Champions League, i grandi slam di tennis e molto altro ancora. Ecco le date e tutte le curiosità di un 2021 ricco di sport.

I maggiori eventi di calcio nel 2021, spiccano gli Europei

Che 2021 sportivi sarà? La pandemia da Covid condizionerà come nel 2020 il palinsesto dei maggiori avvenimenti o torneremo finalmente alla normalità anche nello sport? Per ora è presto per dirlo visto che abbiamo da poco festeggiato l’arrivo del nuovo anno e che le differenze fra il Capodanno vissuto in Europa e America e quello in Asia e in Oceania sono state notevoli. Ma veniamo ora quello che dovrebbe essere il calendario dei principali eventi di calcio del 2021. Partiamo con la nostra Serie A che prevede la fine del campionato il 23 maggio solo qualche giorno dopo la finale di Coppa Italia che invece si dovrebbe giocare il 19 maggio.

Per quanto riguarda le coppe europee invece la finale di Champions League si terrà a Istanbul in Turchia il 29 maggio, con l’antipasto della finale di Europa League di Danzica in Polonia 3 giorni prima ovvero il 26 maggio. Calendario molto compresso visto che l’11 giugno prenderà il via Euro 2020, l’edizione itinerante dei campionati europei di calcio che è stata posticipata di un anno a causa della pandemia da coronavirus e che vedrà l’Italia protagonista. Chissà se gli azzurri saranno presenti a Londra l’11 luglio, il giorno della finale. In mezzo, fra la fine dei campionati e l’inizio dell’europeo, a marzo, partiranno anche le qualificazione ai mondiali di Qatar 2022.

Olimpiadi ma non solo, ecco tutti gli eventi del 2021 relativi agli altri sport

Così come accaduto per Euro 2020 anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state cancellate e spostate di un anno. Ecco quindi che il 2021 diventa anno olimpico e che nello specifico dal 23 luglio all’8 agosto 2021 tutto il mondo avrà il Giappone come unico riferimento sportivo. Sarà un grande evento in tutti i sensi e per molti settori dell’economia servirà da slancio per la ripresa che porterà Tokyo 2021 al centro di molti interessi commerciali. Ovviamente saranno tantissimi i grandi eventi prima e dopo le Olimpiadi. Si inizia il 7 febbraio con il Super Bowl NFL, la finalissima del campionato di football americano che ogni anno è uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il mondo.

Marzo sarà invece il mese dei motori con la partenza del campionato di Formula 1 il 21 marzo e con quello di Motogp la settimana successiva. E che dire del grande tennis? A febbraio si giocherà l’Australian Open, a maggio il Roland Garros, a giugno Wimbledon e infine a settembre gli US Open. Solite tappe anche per il ciclismo che non stravolge le sue date visto che maggio sarà il mese del Giro d’Italia fra giugno e luglio si correrà il Tour de France e invece fra agosto e settembre la Vuelta Espana. Infine chiudiamo col basket, europeo e americano: il 30 maggio dovrebbe essere la data della finalissima di Eurolega nella speranza di vedere l’Olimpia Milano arrivare alle final four; il 22 luglio invece sarà il giorno dell’eventuale gara 7 delle finals NBA, stagione che è partita lo scorso 22 dicembre.

Queste sono le date più significative dei principali eventi sportivi del 2021 ma non dimentichiamoci che ci sono tantissime altre discipline che meritano attenzione come il volley, il rugby, l’hockey, il nuoto e molto altro. Nella speranza di vivere un 2021 in piena normalità sconfiggendo finalmente il covid, noi vi auguriamo un buon anno ricco di serenità, felicità e pieno di sport!