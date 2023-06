Eugenio Campari, architetto di professione, è stato il compagno di vita di Camila Raznovich, una popolare conduttrice televisiva. Da questa relazione sono nate due figlie: Viola, che ha visto la luce il 12 luglio 2009, e Sole, nata il 16 aprile 2012. Tuttavia, la coppia decise di separarsi nel 2015, con voci che alludevano a un possibile flirt tra Campari e l’attrice Nicoletta Romanoff.

Camila Raznovich, nonostante la fine della sua relazione con Campari, rimane molto legata alle sue figlie, come evidenziato dai frequenti post condivisi sul suo profilo Instagram. Come madre, Camila ha espresso il desiderio e l’ambizione di instillare nelle sue figlie valori e passioni significative. Nel 2018, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha condiviso i suoi sentimenti: “Spero di tirare su due donne in gamba, libere. Ci sto lavorando da quando sono nate, vorrei che fossero soddisfatte. Con tutti i miei limiti e gli errori che posso aver fatto, mi auguro che le bambine prendano il coraggio di fare quello che è giusto per se stesse. Che siano sempre libere di scegliere”.

Inoltre, in un’intervista separata rilasciata a Vanity Fair, Raznovich ha descritto l’impatto che le sue figlie hanno avuto sulla sua vita: “Senza di loro, sono convinta che mi sarei avvicinata ai cinquant’anni in modo molto più triste, smettendo di farmi quelle domande essenziali a cui loro invece mi costringono”. Quindi, è evidente che, nonostante i cambiamenti e le sfide nella sua vita personale, Raznovich rimane impegnata nel suo ruolo di madre, sforzandosi di essere un esempio positivo per le sue figlie.

Attualmente Raznovich è sposata con Eric Fleury. Amministratore delegato di diverse società, tra cui Picksea e Hipto. Fleury, inoltre, ha fondato Nextedia, una sua startup. La sua specializzazione in ambito lavorativo riguarda il digital advertising. Inoltre, nel 2011, ha dato vita a Nauting, di cui è presidente e amministratore delegato.