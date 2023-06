Nadia Mayer, agente immobiliare cinquantenne, è la nuova protagonista di “Casa a Prima Vista Roma”, la popolare trasmissione di Real Time che si concentra sul settore immobiliare. Scopriamo insieme la sua biografia, la sua carriera e alcuni tratti della su vita privata.

Chi è l’agente immobiliare che ha conquistato la tv: la sua biografia

Nata a Trento e adottata da Roma, Mayer ha trascorso gran parte della sua vita tra le passerelle di moda, come si può notare dal suo portamento elegante. Il suo passaggio all’immobiliare è stato motivato dal desiderio di aiutare le persone a realizzare il sogno di avere una casa, in tutte le sue diverse forme e dimensioni.

“Nel mio lavoro, l’approccio sincero con il cliente è fondamentale”, afferma Mayer, che consiglia a chiunque voglia intraprendere una carriera nell’immobiliare di avere una preparazione adeguata e una buona conoscenza del mercato immobiliare. “Le persone sanno distinguere molto facilmente chi vuole vendere velocemente solo per la commissione da chi invece condivide la gioia e la soddisfazione con il cliente perché lavora con passione”.

Nadia Mayer, la carriera dell’agente immobiliare e le sue situazioni più curiose

Nadia Mayer, che ha iniziato la sua carriera nell’immobiliare otto anni fa, è ora una delle migliori agenti di un’agenzia internazionale leader nel settore degli immobili di lusso. La sua intraprendenza e la sua determinazione, accompagnate da valori fondamentali come lealtà e trasparenza, sono evidenti sia nella sua filosofia di vita che nel suo lavoro.

La carriera di Mayer l’ha portata a lavorare con una varietà di immobili, molti dei quali si trovano nel centro storico di Roma. Questi luoghi, carichi di secoli di storia e di vite vissute, le hanno particolarmente colpito. “Mi è capitato con tanti immobili, soprattutto quelli che si trovano nel centro storico, dove si respirano secoli di storia e vite vissute”, afferma.

Durante la sua carriera, Mayer ha incontrato una serie di situazioni curiose, dalla vendita di una casa a tre diverse generazioni di una famiglia, fino alla visita di un’abitazione da parte di dieci parenti in un momento in cui mancava la corrente elettrica. Per chi è alla ricerca di una casa al momento, condivide tre regole d’oro: “Personalmente darei molta importanza all’esposizione, alla logistica e a un’analisi storica sull’immobile”.

Se per tanti aspetti conosciamo bene l’agente immobiliare, non possiamo dire altrettanto della sua vita privata. Non sappiamo, infatti, se abbia un marito e dei figli, né tanto altro circa la sua sfera più intima.