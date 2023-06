Il 16 giugno all’Arena di Verona si inaugura “Arena di Verona – Cento anni in una notte”, evento che dà il via alla 100ª edizione del Verona Opera Festival. La “prima” dell’opera simbolo dell’anfiteatro scaligero, che ha caratterizzato il Festival fin dalla sua fondazione nel 1913, sarà interpretata da un cast di stelle, con la cantante Anna Netrebko nel ruolo di Aida. Vediamo insieme chi è il soprano, parlando della sua vita e della sua carriera.

Chi è il soprano russo: età, biografia e carriera

Nata il 18 settembre 1971 a Krasnodar, in Russia, Anna Yuryevna Netrebko è una delle cantanti liriche più celebrate al mondo. Durante la sua carriera, ha incantato il pubblico mondiale con le sue intense interpretazioni, l’elegante controllo della voce e la sua presenza magnetica sul palcoscenico.

Nonostante non ci fossero precedenti musicali in famiglia, Anna mostrò una passione per la musica sin dalla tenera età. Ha studiato presso il Conservatorio di San Pietroburgo e, mentre era ancora studentessa, lavorava come addetta alle pulizie al Teatro Mariinsky. Questa esperienza, lontana dall’essere un impedimento, le offrì l’opportunità di ascoltare innumerevoli opere, contribuendo alla sua formazione artistica.

Il direttore artistico del teatro, Valery Gergiev, riconobbe il talento della giovane cantante e la prese sotto la sua ala, facendola debuttare nel ruolo di Susanna nel “Le nozze di Figaro” di Mozart nel 1994.

Anna Netrebko, la regina che ha incantato l’Arena e il San Carlo

Nel 1995, Netrebko fece la sua prima apparizione internazionale al San Francisco Opera, debuttando con il ruolo di Lyudmila in “Ruslan e Lyudmila” di Glinka. Da allora, la sua carriera prese il volo, con debutti in tutto il mondo, dal Metropolitan Opera House di New York alla Royal Opera House di Londra.

Netrebko ha impressionato il pubblico e i critici con le sue interpretazioni di ruoli come Lucia di Lammermoor, Violetta Valéry, Mimi e molti altri. Ha sviluppato una reputazione per la sua capacità di immergersi profondamente nel personaggio, conferendo un’intensità unica a ogni ruolo che interpreta.

Nonostante il suo successo, Netrebko ha sempre sostenuto le cause a lei care, tra cui la promozione della musica classica tra i giovani e l’aiuto ai bambini bisognosi. Ha creato una fondazione per aiutare i bambini malati e ha partecipato a numerosi eventi di beneficenza. Non abbiamo notizie certe circa suo marito e i suoi figli.