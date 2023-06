La nuova serie di Zerocalcare, “Questo mondo non mi renderà cattivo“, ha debuttato in esclusiva su Netflix il 9 giugno. La stessa data ha visto anche l’uscita di “Tutto male”, il terzo album di Giancane. E non è certo un caso: Giancarlo Barbati è il creatore delle musiche originali e del tema principale di un’altra opera di Zerocalcare, “Strappare lungo i bordi”. Scopriamo dunque la colonna sonora della serie tv, con tutte le canzoni, la storia vera, ma anche il finale (con allerta spoiler).

Una storia vera ha ispirato la serie tv di Zerocalcare?

“Questo mondo non mi renderà cattivo”, la recente serie di Zerocalcare disponibile su Netflix, ha sollevato interrogativi riguardo all’ispirazione alla base della trama. Come è stato confermato, la storia si basa su eventi reali che sono accaduti a Zerocalcare o alle persone che conosce, anche se i personaggi e gli eventi ritratti nella serie sono frutto della creatività dell’autore.

Durante la conferenza stampa per la presentazione di QMNMRC, Zerocalcare, il cui vero nome è Michele Rech, ha spiegato che il personaggio di Cesare non è basato su una singola persona reale. “Ci sono stati molti Cesare nella mia vita”, ha detto, suggerendo che Cesare è un amalgama di varie persone. La sua lunga assenza dal quartiere rende Cesare spaesato e alla ricerca di nuovi punti di riferimento, un tema che risuona fortemente nella serie.

La colonna sonora de “Questo mondo non mi renderà cattivo” con tutte le canzoni

Ecco la colonna sonora de “Questo mondo non mi renderà cattivo” episodio per episodio.

1. Quel che è di Cesare

I fought the law – The Clash

Mr. Jones – Counting Crows

Friday I’m in love – The Cure

A different place – California Calling

2. Come una balena spiaggiata

A new error – Moderat

Don’t look back in anger – Oasis

The producer – Luca Trucillo

Timebomb – Chumbawamba

Made of stone – Bruce Maginnis

Slipstream – Bruce Maginnis

Bits of kids – Stiff Little fingers

3. Il Faro

Mmmbop – Hanson

Restless – Neja

74-75 – The Connells

4. Chi denuncia per primo è infame due volte

Sommersi – Bull Brigade ft Fabio Valente

Nothing’s gonna hurt you baby – Cigarettes after sex

Perfect day – Lou Reed

5. Quattro miliardi di anni luce

Cumuli – 883

La voce che ho in corpo – El Santo

Se io, se lei – Biagio Antonacci

Questo mondo non mi renderà cattivo – Path

Safe Haven – Angelic Upstarts

6. Non c’è un posto per te

Sarà perché ti amo – Ricchi e Poveri

What are you so afraid of – Videoclub

Spirits – The strumbellas

“Questo mondo non mi renderà cattivo”, il finale della serie: allerta spoiler