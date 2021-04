Campania, De Luca: “Ancora in zona rossa per criteri demenziali”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ne ha per tutti. Durante la consueta diretta Facebook del venerdì, ha affrontato tutti i temi della settimana che si sta per chiudere: dai vaccini dove reclama più di “200mila dosi mancanti” fino ad arrivare ai criteri di valutazione per le fasce cromatiche di restrizioni anti-Covid.

Campania, De Luca: “Campagna vaccinale procede, avremmo dovuto avere 210mila dosi in più”

L’inquilino di Palazzo Santa Lucia è un fiume in piena. Difende la campagna vaccinale campana che ha appena raggiunto il milione di inoculazioni, reclamando un’importante defezione nell’approvvigionamento delle dosi:

“La Regione ha raggiunto un primo traguardo: 1 milione di dosi di vaccino inoculate ai nostri cittadini. Quasi il 40% ha avuto la doppia dose. Stiamo andando avanti in maniera importante. Non abbiamo avuto problemi di particolare scorrettezza. Non c’è stato nessun accordo con categorie professionali o scavalchi. Tuttavia ancora oggi la Regione Campania è quella che ha ricevuto la dose più bassa in percentuale di vaccini rispetto alla sua popolazione. Siamo l’ultima regione d’Italia. Abbiamo 210mila vaccini in meno rispetto a quelli che dovremmo avere“.

La Campania si appresta a restare per almeno un’altra settimana in zona rossa, a causa di criteri, secondo De Luca, non adeguati:

“Alcuni dei criteri sono demenziali. I due criteri fondamentali sono l’occupazione delle terapie intensive ed i decessi per Covid. Su questi due parametri siamo all’avanguardia poi c’è l’R con T, demenzialità pura. E noi saremo valutati secondo la criteri demenziali”.