In Campania le mascherine all’aperto saranno obbligatorie almeno fino a fine febbraio. Questo è quanto deciso da Vincenzo De Luca, in controtendenza con quanto filtra dal governo, che a giorni abolirà l’obbligatorietà. Il presidente campano predica prudenza, ma restando fiducioso visto che ci si sta avviando, come da lui dichiarato, “verso una nuova normalità“.

Campania, le dichiarazioni di Vincenzo De Luca oggi 8 febbraio 2022

Secondo l’inquilino di Palazzo Santa Lucia non bisogna sottovalutare il periodo che comprende le festività di Carnevale e San Valentino:

“Teniamo la mascherina qualche settimana in più in Campania, così stiamo più tranquilli. Superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale. Ma teniamoci prudenti. Almeno per il mese di febbraio continuiamo a mantenere le mascherine. Cerchiamo di arrivare alla fine dell’emergenza che è prevista in Italia per la fine del mese di marzo. Ma teniamoci prudenti perché la Campania è la regione con la più alta densità abitativa d’Italia e quindi cerchiamo di avere un poco di prudenza in più. Abbiamo già fatto un miracolo per la gestione di questa ondata di epidemia perché abbiamo 15mila dipendenti in meno nella sanità pubblica campana dopo i 10 anni di commissariamento. I cittadini sono stati, nel complesso, responsabili“.