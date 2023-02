Un’esibizione davvero destinata a far discutere, quella rappresentata dalla canzone di Fedez a Sanremo 2023. Il cantante milanese ha portato all’Ariston “Sanremo Freestyle“, un brano non concordato con la Rai – come da ammissione dello stesso rapper – e che potrebbe scatenare alcune polemiche.

Canzone Fedez Sanremo 2023, il significato e la dedica

A quanto pare, Fedez, per citare uno dei suoi ultimi brani, vuole proprio avere “Problemi con tutti”! Il pezzo portato sul palco dell’Ariston dal cantante milanese, in effetti, sembra essere una vera e propria assunzione di responsabilità: “Per riprendere l’articolo 21 della Costituzione voglio assumermi la piena responsabilità di ciò che ho detto e fatto. Il testo che ho scritto non era stato annunciato alla Rai e voglio assumermene piena responsabilità”. Ciò, lo sappiamo bene, di solito lascia presagire ‘guai’, come in effetti potrebbe essere.

Ma qual è il significato del brano portato dal cantante a Sanremo? Si tratta di un rap con ‘note’ di cronaca – compare anche Matteo Messina Denaro – e politiche, con riferimenti al “viceministro vestito da Hitler”. C’è anche un riferimento alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, e alle sue dichiarazioni sull’aborto: “Purtroppo l’aborto è un diritto, sì ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro”. E poi: “Guarda, Codacons, come mi diverto” e una dedica a Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio: “Ho avuto il cancro, come un vero duro sono andato in tele ho pianto… Il ricordo di gianluca che porto su questo palco”.