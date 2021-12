Niente feste di piazza e assembramenti per il Capodanno 2022 in Campania. È il provvedimento che il presidente regionale Vincenzo De Luca si appresterà a firmare in un’ordinanza in corso di pubblicazione. L’inquilino di Palazzo Santa Lucia, a margine di un appuntamento, ha declamato le proprie decisioni.

Capodanno 2022 in Campania, De Luca: “Vieteremo alcolici in serata”

Le sue parole riportate da una nota Ansa: “Fra oggi e domani – ha detto – la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”.

Un altro Capodanno decisamente particolare, dunque, molto più simile a quello dello scorso anno rispetto a quelli a cui siamo stati abituati negli anni precedenti. La parola d’ordine sarà quella di evitare, sempre e comunque, gli assembramenti.