Chi è Annamaria Baccarelli, tutto sulla giornalista parlamentare del Tg1

È senza dubbio tra i principali volti del TG1 per quanto riguarda il giornalismo parlamentare, Annamaria Baccarelli, l’inviata Rai da Montecitorio. Una tra le giornaliste più competenti della tv di Stato in materia di politica, ha avuto una carriera di grande rispetto. Scopriamo tutto su di lei, analizzando la sua biografia e la sua passione per questo mondo.

La carriera e il curriculum della giornalista parlamentare del TG1

Annamaria Beccarelli è senza dubbio uno dei punti di riferimento per il giornalismo parlamentare Rai. Ex allieva del liceo “Jacopone da Todi”, a Todi, si è laureata in lettere classiche all’Università di Perugia con il voto di 110 e lode. Successivamente ha frequentato un master in giornalismo radiotelevisivo nella stessa città umbra.

Sul suo profilo LinkedIn, Annamaria Beccarelli ha ripercorso, in breve, la sua carriera. La giornalista è in Rai dal 1997 quando, dopo un anno all’Ufficio Stampa della Camera di Commercio di Milano, intraprende il percorso nella tv di Stato. Dal 2001 è cronista parlamentare, ruolo che svolge tutt’ora. Baccarelli è stata autrice di reportage e inchieste sui principali temi di politica internazionale, con particolare riferimento a Nord Africa e Medio Oriente.

Annamaria Baccarelli e la sua vita: il suo racconto in un’intervista

Della sua carriera, Annamaria Baccarelli parla in maniera davvero innamorata. L’inviata parlamentare, in un’intervista a “Sottobanco”, il giornale online del suo ex liceo, si è espressa con toni romantici dei suoi esordi nel giornalismo, e di com’era lavorare a quell’epoca.

Questo il suo racconto: “Quando cominciai questo mestiere c’erano i primi computer, ma si scriveva ancora con le macchine da scrivere, la TV era considerato il mezzo più moderno e veloce di comunicazione. E c’era l’aulista, ossia l’informatore parlamentare che passava intere giornate in aula con le cuffie per seguire le sedute e alla fine della giornata faceva il suo pezzo per il TG Parlamento sui lavori d’aula”.

Della vita privata di Annamaria Baccarelli, invece, non conosciamo granché: non sappiamo se la giornalista abbia un compagno, un marito, né sappiamo tanto di una professionista che lascia parlare, più di ogni altra cosa, il suo lavoro.

Leggi anche: Chi è Paola Cervelli, tutto sulla giornalista del Tg1

Leggi anche: Chi è Monica Maggioni, la carriera in Rai della direttrice del Tg1