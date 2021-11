Pubblicata la classifica della qualità della vita 2021 per provincia. Una graduatoria che vede al primo posto Parma, protagonista di un grandissimo exploit, e che soprattutto vede scivolare sempre più in basso le province del Sud Italia. Alcune delle più interessanti informazioni dalla classifica.

Qualità della vita 2021, la classifica delle province: il Nord ai primi posti

Come detto, è Parma a comandare la classifica delle province della qualità della vita 2021 di “ItaliaOggi”. La città ducale ha conquistato il primo posto in graduatoria, scalando ben 39 posizioni rispetto allo scorso anno. Un balzo in avanti clamoroso, che testimonia l’eccellente lavoro delle amministrazioni in quella zona. Un importante salto in avanti lo fanno anche Torino, Milano, Trieste, Bologna e Firenze.

Tra le province che perdono maggiori posizioni troviamo Como, L’Aquila, Belluno, Udine, Varese, Rovigo, Prato, Benevento, Fermo, Rieti e Nuoro. Rimane invece costante, anzi si accentua, la distanza tra le province del Nord e quelle del Sud: tra le realtà del Centro-Sud solo Perugia, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Terni, Grosseto e Fermo sono nella prima metà della classifica.

E le province meridionali, dunque? Tutte le realtà del Mezzogiorno occupano gli ultimi posti della classifica, mentre solo dieci province del Nord sono nella metà inferiore: Vercelli, Rovigo, Prato, Rimini, Como, Asti, La Spezia, Imperia, Pistoia e Alessandria.

Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata restano dunque escluse dalla prima metà, e anche la provincia di Benevento, come detto, perde diverse posizioni.