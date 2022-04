Anche per quest’anno, non è mancata certamente, in tutta Italia – diremmo in tutto il mondo – la tradizione delle uova di Pasqua. Molto spesso questi prodotti dolciari vengono collegati dai brand ad altre aziende, ma anche a simpatiche iniziative come il concorso di Pasqua 2022 di Icamcioccolato, che permette di acquistare un uovo di Pasqua con i colori della propria squadra del cuore per partecipare all’estrazione per vincere un monopattino elettrico.

Come partecipare al Concorso di Pasqua 2022 per vincere un monopattino elettrico

Il concorso di Pasqua 2022 di Icamcioccolato è il “Grande Concorso Street Style” che l’azienda ha pensato di organizzare per queste festività pasquali. Il funzionamento è molto semplice: per partecipare, il primo step è infatti quello di acquistare un uovo di Pasqua della propria squadra del cuore. La scelta è abbastanza vasta: Roma, Lazio, Fiorentina, Hellas Verona, Sampdoria, Atalanta e Genoa sono le squadre disponibili.

Una volta acquistato l’uovo, disponibile in diversi punti vendita fisici, è d’obbligo effettuare la registrazione, compilando tutti i campi per poter partecipare al concorso. Per farlo è importante conservare la cartolina allegata all’uovo, che contiene un codice. Per aderire all’iniziativa è dunque necessario inserire i propri dati personali, il codice che si trova sulla cartolina e il modulo per partecipare alla grande estrazione finale.

Il monopattino elettrico messo in palio dall’estrazione sarà un mezzo che avrà 20 km di autonomia e potrà raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Qui troviamo invece il regolamento completo della rassegna.