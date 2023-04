Il Lunedì dell’Angelo, conosciuto anche come Pasquetta, è una festività cristiana che ricorre il giorno dopo la Pasqua. Questa giornata assume un profondo significato religioso, essendo strettamente legata all’evento della Risurrezione di Gesù Cristo e alla visita dell’angelo alle donne giunte al sepolcro. In questo articolo, esploreremo la storia e le origini sacre del Lunedì dell’Angelo, per poi concludere con alcune riflessioni religiose dedicate a questa giornata. Ecco, dunque, le più belle immagini religiose per augurare buon Lunedì dell’Angelo 2023.

Il significato religioso della giornata di Pasquetta

La celebrazione del Lunedì dell’Angelo affonda le sue radici nel Nuovo Testamento, dove si narra dell’episodio in cui le donne, tra cui Maria Maddalena, si recano al sepolcro di Gesù al mattino presto, dopo il Sabato. Giunte sul luogo, trovano la pietra che chiudeva il sepolcro rotolata via e un angelo che annuncia loro la Risurrezione di Gesù.

Questo evento è di fondamentale importanza per la fede cristiana, in quanto conferma la vittoria di Gesù sulla morte e il peccato, e costituisce la base della speranza nella vita eterna per tutti i credenti. La chiesa ha istituito il Lunedì dell’Angelo, comunemente conosciuto come Pasquetta, come una giornata di riflessione e di preghiera per celebrare e approfondire il mistero della Risurrezione.

Le più belle frasi religiose per augurare buon Lunedì dell’Angelo 2023