Un altro drammatico incidente ha avuto luogo oggi a Ranzanico, sul lago d’Endine, dove un uomo è disperso dopo essersi tuffato in acqua e non essere più riemerso. Quattro individui hanno affittato un pedalò per una gita sul lago nella giornata di domenica. In circostanze ancora da chiarire, uno di loro, un 32enne, è finito in acqua e, nonostante abbia cercato di rimanere a galla, è sparito sott’acqua senza riemergere.

Uomo disperso al lago d’Endine oggi, ricerche ancora in corso

Il gruppo di amici e altri bagnanti presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, accompagnati da un furgone del nucleo speleo-alpino-fluviale, una squadra di vigili del fuoco volontari di Lovere, un gommone e i sommozzatori di Milano. Le ricerche sono ancora in corso per trovare la persona scomparsa. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche un’ambulanza, l’elicottero del 118 e i carabinieri di Casazza. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la persona non è stata ancora ritrovata.

Solo dieci giorni fa, un altro giovane di 17 anni, di origine egiziana, è morto in un incidente simile. Era arrivato al lago d’Endine per una gita giornaliera con una cooperativa di Cremona. Dopo il pranzo, il giovane si è tuffato nel lago insieme ad altri, ma è finito sul fondo, presumibilmente a causa di un malore. Un suo amico ha tentato invano di aiutarlo, lanciando poi l’allarme. Il corpo del 17enne è stato recuperato un’ora dopo, a tre metri di profondità.