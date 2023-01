Fuori programma nella puntata di questo pomeriggio di Domenica In, dove si è verificato un piccolo incidente. Nel corso della diretta su Rai 1, mentre la conduttrice Mara Venier era in studio con la presentatrice tv Alessia Marcuzzi, si è sentito un tonfo. Ma cosa è successo?

Incidente a Domenica In, Alessia Marcuzzi: “È caduto un fotografo?”

Nel corso dell’intervista di questo pomeriggio di Mara Venier ad Alessia Marcuzzi e al coreografo Luca Tommasini, un episodio non sarà passato certo inosservato ai telespettatori. Mentre Venier stava parlando con i suoi ospiti, in studio si è udito un piccolo tonfo.

I primi attimi sono stati di preoccupazione, con la conduttrice che ha chiesto: “Ma cosa è successo?”. Alcuni istanti dopo, Alessia Marcuzzi ha dedotto: “Sarà caduto un fotografo, credo”.

Con tutta probabilità, è caduto uno dei fotografi presenti in studio. Da quello che possiamo dedurre, il povero malcapitato è inciampato, e la sua caduta, visto il rumore, ha generato un po’ di scompiglio.

Ma, per fortuna, tutto sembra essersi risolto per il verso giusto: la trasmissione non si è fermata, e dopo qualche istante è ritornata la tranquillità in studio. Successivamente, Marcuzzi si è esibita in un balletto sulle note di Thriller di Michael Jackson, con la stessa Venier in pista.