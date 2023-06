La UEFA Champions League, la competizione calcistica più prestigiosa a livello di club in Europa, ha subito negli anni diversi cambiamenti nella sua struttura, determinando come le squadre partecipanti vengono classificate e posizionate nelle diverse fasce. Ecco come funzionano le fasce della Champions League per la stagione 2023-2024.

Che cosa sono le fasce della Champions League?

Prima di procedere con l’analisi, è fondamentale capire cosa sono le fasce. Le fasce della Champions League sono gruppi di squadre classificati secondo il coefficiente UEFA, utilizzato per determinare la posizione di ciascuna squadra nei sorteggi della fase a gironi.

Come viene calcolato il coefficiente UEFA

Il coefficiente UEFA è calcolato in base alle prestazioni delle squadre nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni. Il punteggio totale di un club si basa sui seguenti criteri:

Risultati ottenuti nelle competizioni UEFA (Champions League e Europa League) durante la stagione corrente e le quattro precedenti.

I punti vengono assegnati per la vittoria di una partita, per un pareggio e per il raggiungimento di varie fasi della competizione (ad esempio, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali, la finale e la vittoria del torneo).

I punti ottenuti da ciascun club vengono poi divisi per il numero totale di squadre partecipanti dallo stesso paese, dando il punteggio del coefficiente per quella nazione.

Come sono strutturate le fasce della Champions League 2023-2024

Nella Champions League, le 32 squadre partecipanti vengono divise in otto gruppi di quattro squadre ciascuno. Ogni gruppo contiene una squadra da ciascuna fascia. Ci sono quattro fasce in totale, con le otto squadre con il coefficiente UEFA più alto nella prima fascia, le successive otto nella seconda fascia, e così via.

Fascia 1: Include i campioni dei sei campionati nazionali con il coefficiente UEFA più alto e i vincitori della Champions League e dell’Europa League della stagione precedente. Se i vincitori di queste due competizioni provengono dai sei campionati con il coefficiente più alto, allora i campioni dei campionati con il settimo e l’ottavo coefficiente più alto entreranno in questa fascia. Fascia 2, 3 e 4: Le squadre nelle fasce 2, 3 e 4 sono classificate in base al loro coefficiente UEFA. Quindi, la squadra con il nono coefficiente UEFA più alto sarà in fascia 2, la squadra con il diciassettesimo coefficiente UEFA più alto sarà in fascia 3, e così via.

Il sorteggio della fase a gironi è strutturato in modo tale che ogni gruppo abbia una squadra da ciascuna fascia e che le squadre dello stesso campionato nazionale non possano essere nel medesimo gruppo.

Fasce Champions League 2023-2024 per le italiane: quali sarebbero

PRIMA FASCIA

Manchester City (campione d’Inghilterra e vincitrice Champions League);

Barcellona (campione di Spagna);

NAPOLI (campione d’Italia);

(campione d’Italia); Bayern Monaco (campione di Germania)

PSG (campione di Francia)

Benfica (campione di Portogallo);

Feyenoord (campione d’Olanda);

Siviglia (vincitrice Europa League).

SECONDA FASCIA

INTER ;

; Real Madrid;

Arsenal;

Manchester United;

Borussia Dortmund;

Atletico Madrid;

RB Lipsia;

Porto.

TERZA FASCIA

MILAN;

LAZIO;

Salisburgo;

Shakhtar;

Stella Rossa;

Newcastle;

Real Sociedad;

Celtic.

QUARTA FASCIA