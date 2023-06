Al via i preparativi per il torneo di Wimbledon, in programma da lunedì 3 a domenica 16 luglio 2023, terzo appuntamento dello Slam, torneo imperdibile per tutti gli appassionati di tennis sui campi in erba. Un evento la cui prima edizione risale al 1877. Tra i tennisti recordman troviamo Roger Federer tra gli uomini con 8 vittorie, seguito da Novak Djokovic, Pete Sampras e William Renshaw con 7. Tra le donne, al momento irraggiungibile la leggenda Martina Navratilova con 9 titoli.

Un torneo di tennis dalle antiche tradizioni

Wimbledon è celebre per le sue antiche tradizioni, ad iniziare dalla totale assenza di pubblicità sui campi. Gli spettatori possono godere durante i match del tipico dolce dell’evento, le fragole con panna. Un’altra particolarità piuttosto nota, riguarda il dress code dei tennisti, tutti rigorosamente in abiti bianchi durante i match.

Un torneo a cui hanno partecipato i più grandi atleti della storia, da Bjorn Borg a Serena Williams, da Martina Navratilova a Pete Sampras, da Roger Federer a Novak Djokovic. Soltanto una volta non è stato disputato a partire dalla seconda guerra mondiale, l’edizione 2020, annullata a seguito della pandemia per Covid. Dopo aver dovuto rinunciare alla semifinale del 2022 per infortunio, quest’anno Rafa Nadal non parteciperà a Wimbledon.

Gli italiani a Wimbledon: cinque azzurri e sei azzurre

Piuttosto folta la compagine di italiani presente nel tabellone principale di Wimbledon. Per il maschile sono cinque gli azzurri in Inghilterra, ad iniziare da Jannik Sinner, numero 9 del ranking ATP. Tra gli altri troviamo Matteo Berrettini (finalista nel 2021), Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Tra le donne invece avremo Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, tutte atlete nella top 100 della classifica WTA.

Numerosi i giocatori italiani che prenderanno al via dalle qualificazioni, da Matteo Arnaldi a Flavio Cobolli, tanto per citarne due. Nel femminile ci saranno invece Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

Favoriti Wimbledon 2023: Djokovic davanti a tutti

Nel tabellone maschile, i favoriti per il successo di Wimbledon 2023 sono i soliti nomi ai vertici del ranking ATP. Nel dettaglio, secondo i più autorevoli siti di scommesse sul tennis, davanti a tutti troviamo Novak Djokovic, recente vincitore al Roland Garros e numero uno al mondo, quotato a 2.00. Suo principale antagonista è il giovanissimo Carlos Alcaraz, numero due del ranking, a 4.00. A seguire Daniil Medvedev a 7.00, Jannik Sinner a 11.00, Matteo Berrettini e Nick Kyrgios entrambi a 11.50.

Nel torneo femminile, favorita la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek, a quota 4.00. Segue la detentrice del titolo, la campionessa Elena Rybakina a 4.50. Poco dietro, la semifinalista dell’ultimo Roland Garros e numero due del ranking WTA, Aryna Sabalenka, quotata a 5.00. Più distanziate tutte le altre.

Wimbledon 2023 potrà essere seguito in diretta tv sui canali di Sky Sport. Disponibile anche in streaming live, scaricando l’app SKY Go per smartphone e tablet, con sistemi Android e iOS. In alternativa è possibile sottoscrivere uno dei pacchetti sport presenti sulla piattaforma NOW.