È tempo del derby di Puglia! Foggia-Bari è da sempre una partita particolarmente attesa dai tifosi di entrambe le squadre. I rossoneri a caccia di punti playoff, biancorossi per continuare a correre in testa alla classifica. Ecco dove vederla in tv in chiaro e come seguirla in streaming gratis grazie ad Antenna Sud.

Derby di Puglia, tutto pronto per la grande sfida: pronostico, orario e formazioni

Tutto pronto per una grandissima sfida. Il Foggia di Zeman vuole vincere quella che è senza dubbio una delle partite più importanti dell’anno. I satanelli vogliono rifarsi dopo la sconfitta di Torre del Greco. L’occasione contro l’avversario più atteso è quella di fare punti per riprendere la corsa playoff. Non sarà certamente facile vincere contro il Bari capolista, reduce dal successo contro il Picerno, e atteso da una vera e propria prova del nove per scacciare la presunta crisi della banda Mignani.

Il pronostico sorride leggermente ai biancorossi, ma attenzione ai colpi di scena: è un derby, e dunque una gara aperta ad ogni risultato. L’orario d’inizio del match è quello delle 18.30. Ecco le probabili formazioni dell’incontro.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale; Rizzo; Di Paolantonio, Petermann, Garofalo; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Paponi. All. Mignani.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Assistente: Miniutti – Ricciardi

IV: Feliciani

Dove vedere Foggia-Bari in tv in chiaro e in streaming gratis: diretta Antenna Sud

La partita di Serie C Foggia-Bari verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Antenna Sud. L’emittente regionale trasmetterà la gara sui propri canali con copertura in Puglia e in parte della Basilicata.

Tutti coloro i quali risiedono in una regione diversa da queste due e vogliono guardare il derby di Puglia Foggia-Bari potranno farlo attraverso lo streaming di Antenna Sud, alla pagina dedicata. Servizio completamente gratuito, disponibile da pc, tablet e smartphone, che non richiede alcuna registrazione.