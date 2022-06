Francesco Billari è il nuovo rettore della Bocconi. Il prorettore vicario assumerà la carica dal 2022 al 2024. Lo ha stabilito il CdA dell’ateneo milanese. Billari assume la carica di rettore oggi, ma entrerà in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 anni di rettorato di Gianmario Verona. Scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia e il suo CV.

Chi è Francesco Billari, nuovo rettore della Bocconi: la biografia e il curriculum

Francesco Billari è nato il 13 ottobre 1970. Sociologo e demografo, dal 2017 è Professore di Demografia presso l’Università Bocconi. Ma non è quello milanese l’unico ateneo di prestigio in cui ha lavorato: Billari è stato in precedenza Professore di Sociologia e Demografia presso l’Università di Oxford dal 2012, ma anche al Nuffield College di Oxford.

Billari si è laureato in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 1994, con specializzazione in Statistica e Ricerca Operativa. Nel 1997 è stato Doctoral Fellow presso il Max Planck Institute for Human Development di Berlino. Il sociologo, inoltre, ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Demografia presso l’Università di Padova (Dipartimento di Scienze Statistiche) nel 1998. Dal 1999 al 2002 è stato leader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock.

Il sociologo è stato inoltre Presidente della European Association for Population Studies e della Fellow British Academy, accademia nazionale del Regno Unito per le scienze umane e sociali. Nel 2012 ha ricevuto il Clifford C. Clogg Award for Early Career Achievement dalla Population Association of America.

Dal 2017, dirige un progetto di ricerca finanziato dallo European Research Council sul ruolo delle grandi discontinuità sociali (economiche e tecnologiche) nei cambiamenti familiari e demografici. Francesco Billari è attualmente Prorettore Vicario e Dean of the Faculty, nonché, come detto, professore.