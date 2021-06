G7 2021, vertice tra Biden e Draghi: “Piena sintonia col presidente Usa”

Proseguono i colloqui al G7 2021 in Cornovaglia. Il primo vertice in presenza dallo scoppio della pandemia di Covid ha come primo argomento la pandemia. Dal summit è atteso l’annuncio che vedrà i sette paesi più industrializzati del mondo donare un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri per aiutarli a combattere il coronavirus.

La pandemia e la questione vaccini è stato uno degli argomenti trattati nell’incontro bilaterale di mezz’ora tra il presidente americano Joe Biden e il presidente del Consiglio Mario Draghi.

L’incontro “è andato molto bene“, ha detto Draghi. “Sin dalla formazione del governo sono stato molto chiaro che i due pilastri della politica estera italiana sono l’europeismo e l’atlantismo. Con Biden siamo d’accordo su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili, diritti sociali e tutela dell’ambiente che è il tema chiave della nostra presidenza del G20“.

Il premier ha poi aggiunto: “C’è bisogno di riformare e rafforzare l’Oms con un ruolo più forte per Fmi e Banca mondiale“, sottolineando la necessità di prepararsi fin d’ora per la prossima pandemia, anche concordando in anticipo la distribuzione dei vaccini.

G7, approvato piano globale sulle infrastrutture per i Paesi a basso reddito

I leader del G7 hanno approvato un piano globale sulle infrastrutture per i Paesi a basso reddito in risposta alla Via della Seta lanciata dalla Cina. I leader del G7, sottolinea un comunicato della Casa Bianca, affermano di volere offrire un piano “con alti standard e trasparente” in opposizione alla Via della Seta cinese. L’iniziativa, proposta su iniziativa americana, si chiamerà ‘Build Back Better World (B3W)’. Nella nota della Casa Bianca si sottolinea “l’enorme bisogno di infrastrutture in Paesi a basso e medio reddito“.