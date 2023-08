Sarà tra le protagoniste dello spettacolo “La grande opera all’Arena di Verona – Carmen”, il soprano Gilda Fiume. Una voce melodiosa e un grandissimo talento fanno dell’artista una tra le più apprezzate nel suo particolare settore. Scopriamone insieme la biografia, analizzandone la carriera e il curriculum artistico.

Chi è il soprano che incanta l’Arena di Verona

Gilda Fiume, originaria di Sarno, si è distinta nel panorama lirico internazionale grazie alla sua notevole formazione e al talento innato. Dopo aver completato la maturità classica, ha conseguito il diploma in canto al Conservatorio di Salerno nel 2009, ottenendo il massimo dei voti con lode. La sua formazione si è poi arricchita all’Accademia di Santa Cecilia, sotto l’egida della rinomata Renata Scotto, e dal 2014 ha avuto come mentore Mariella Devia.

Il suo percorso artistico è costellato di successi: è salita alla ribalta con ruoli come Leonora in “Il Trovatore” di Verdi al Teatro Donizetti di Bergamo, Lucia nel “Lucia di Lammermoor” di Donizetti in diversi teatri, e Amina in “La Sonnambula” di Bellini al Bellini di Catania. Si è esibita in diverse opere, tra cui “Maria de Rudenz” al Festival di Wexford e “Norma” di Bellini, in cui ha collaborato con il direttore Daniel Oren.

Gilda Fiume, i suoi studi e il suo curriculum

Fiume ha avuto l’opportunità di lavorare con professionisti del calibro di Gianni Amelio, Henning Brockhaus e Denis Krief, solo per citarne alcuni. Recentemente, il suo repertorio si è arricchito con esibizioni a Treviso, Trieste, Muscat e alla Fenice. Ha inoltre debuttato con grande successo negli Stati Uniti, esibendosi con la Boston Symphony Orchestra.

Il Teatro Filarmonico l’ha accolta nel 2016 nel ruolo di Amina in “La Sonnambula”. Ha poi fatto ritorno per alcune occasioni speciali nel 2020 e nel 2021. Nel 2022, ha fatto il suo debutto all’Arena di Verona nel ruolo di Micaela in “Carmen” di Bizet, un ruolo che ha ripreso per il 100° Opera Festival 2023, aggiungendo anche l’interpretazione di Violetta in “La Traviata”.