“Potrei essere la prima premier donna”. Giorgia Meloni parla inglese a Fox News, in un’intervista sulle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia si è espressa circa la possibilità di andare al governo in seguito al risultato delle urne.

Il video di Giorgia Meloni che parla inglese a Fox News: “Sarebbe un onore governare”

Meloni, incalzata dalla giornalista, ha risposto ad alcune domande circa il futuro del Paese dopo le elezioni di settembre. La leader della destra italiana ha dichiarato di essere pronta a governare qualora il risultato delle votazioni lo consenta: “Al momento i sondaggi dicono che FdI potrebbe vincere le elezioni con la coalizione di centrodestra e le nostre regole dicono che il partito che prende più voti può esprimere il presidente del Consiglio. Io sono la leader di quel partito”.

Per la leader del partito di destra governare “sarebbe un onore. Potrei essere la prima premier donna, per me sarebbe però anche un fardello, un onere da rispettare”. In circa otto minuti, l’inglese di Meloni ha mostrato qualche crepa, seppur in un contesto generale non insufficiente. Tra un “Come si dice?” e una correzione, la leader di FdI sembra aver adempiuto il suo compito.