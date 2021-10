È una delle corse ciclistiche più importanti, il Giro di Lombardia 2021, che questo sabato 9 ottobre terrà compagnia agli appassionati, promettendo grande spettacolo. La corsa, partita nella mattina di oggi, arriverà a Bergamo nel corso del pomeriggio. Ecco dove vederlo in tv e in streaming, qual è il percorso con arrivo previsto e quali sono gli orari dei vari passaggi.

Il percorso del Lombardia con gli orari dei passaggi dei ciclisti e l’arrivo previsto

Dal campione del mondo Julian Alaphilippe al favorito Primoz Roglic, da Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a Nibali e Valverde: il Giro di Lombardia 2021 promette davvero spettacolo. La partenza della corsa, fissata per le 10:30, si è svolta a Como, dove sono cominciate le ostilità.

Il percorso del Giro di Lombardia 2021, come detto, parte dalla città lariana per arrivare a Bergamo. L’edizione 2021 prevede 239 chilometri e 4500 metri di dislivello, tra cui la Madonna del Ghisallo, vera leggenda di questo sport. Il percorso passa attraverso le seguenti località:

Senna Comasco Cantù Alzate Brianza Castelmarte Asso MADONNA DEL GHISALLO Regatola Onno Parè Calolziocorte Caprino Bergamasco Almenno San Bartolomeo RONCOLA Costa Valle Imagna Sant’Omobono Terme Ponte Giurino BERBENNO Brembilla Zogno San Pellegrino Terme DOSSENA Oltre il Colle ZAMBLA ALTA Gomo Ponte Nossa Gazzaniga Orezzo PASSO DI GANDA Selvino Nembro COLLE APERTO BERGAMO

Quali sono gli orari di arrivo previsti per i vari passaggi? La partenza da Como per le 10:30 ha portato i corridori ad arrivare intorno al passaggio sul Ghisallo dopo circa un’ora; a Roncola attorno alle 13; Berbenno verso le 13.45; Zambla Alta tra le 15 e le 15.30; Passo di Ganda tra le 15.54 e le 16.36. L’arrivo è previsto a Bergamo tra le ore 16:35 e le 17:20 in base alla media oraria della corsa.

Giro di Lombardia 2021 in tv in chiaro e streaming gratis: dove vederlo

Gli appassionati di ciclismo e di sport potranno seguire il Giro di Lombardia 2021 in diretta tv in chiaro su Rai Sport 1. Il canale trasmetterà la diretta integrale della corsa ciclistica. Tutto ciò che servirà per collegarsi sarà una tv con digitale terrestre. Nel pomeriggio è previsto anche un passaggio a Rai 2.

Gli appassionati potranno seguire integralmente la corsa in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn; il primo servizio è gratuito, mentre il secondo è gratuito solo per gli utenti di Dazn.