Siamo tutti già pronti: è già tempo di Fantacalcio 2023-2024. Dopo il sorteggio del calendario di Serie A, tifosi e i fantallenatori possono cominciare a delineare le strategie per la stagione che si avvia. Ogni dettaglio conta, come ad esempio conoscere anticipatamente gli incroci delle squadre nel campionato italiano di calcio, che ci offre un’idea di quali portieri si sfideranno di giornata in giornata. Ecco, dunque, la griglia portieri 2023-2024 per il Fantacalcio: Ma come funziona questo strumento, e quali sono gli incroci di quest’anno?

Un prezioso aiuto nella tattica del nostro Fantacalcio

È naturale che gli appassionati di calcio siano principalmente concentrati sugli incroci del loro club preferito, ma nel mondo del Fantacalcio, gli incroci tra le squadre di Serie A sono ugualmente cruciali. Perché? Perché aiutano a identificare quali portieri potrebbero essere i più convenienti da selezionare durante l’asta.

Prima di tutto, capiamo cosa ci permette di fare la griglia portieri. Questo prezioso strumento ci dà la possibilità di prevedere esattamente quali squadre giocheranno più volte in casa nello stesso turno durante il campionato, per l’andata come per il ritorno.

Come funziona la griglia portieri 2023-2024, e a cosa serve?

La griglia portieri diventa uno strumento essenziale per un fantallenatore consapevole. Generalmente, una squadra che gioca in casa ha meno probabilità di subire gol. Pertanto, avere in ogni giornata (o quasi) un portiere che gioca in casa può aiutare a minimizzare i malus. In altre parole, la griglia portieri aiuta a scegliere l’incrocio di portieri più vantaggioso, assicurando che almeno uno dei tre portieri in squadra giochi in casa durante quella giornata.

La griglia portieri è una tabella che elenca gli ‘incroci’ tra i portieri della Serie A, mostrando quali portieri delle varie squadre giocheranno in casa nello stesso turno, o si alterneranno tra casa e trasferta, o giocheranno entrambi fuori casa.

Durante l’asta, esaminando la griglia portieri, si può puntare a una tripletta di portieri ideale, se la strategia lo richiede. Il numero nella griglia rappresenta le partite in cui i portieri di due squadre giocheranno entrambi in casa o entrambi in trasferta. Più alto è il numero, più giornate ci saranno in cui nessuno dei portieri delle due squadre giocherà in casa.

Quali sono i migliori incroci per il Fantacalcio per la griglia portieri 2023-2024

Un incrocio è perfetto quando in tabella c’è il valore 38, indicando che in tutte le giornate, i portieri di due squadre giocano in casa. Questo avviene, per esempio, con Milan e Inter che, condividendo lo stadio, si alternano per giocare in casa. Al contrario, un valore basso nella griglia portieri significa che ci saranno meno giornate in cui i portieri di una delle due squadre giocheranno in casa.

Dunque, quali sono i migliori incroci secondo la griglia portieri? Sicuramente, l’opzione ideale sarebbe puntare su una coppia di squadre che giocano nella stessa città, così da avere sempre un portiere che gioca in casa. Possiamo consigliare la coppia Juventus-Torino. Un’opzione più economica potrebbe essere Napoli-Salernitana, o magari Empoli-Fiorentina. Tutto dipenderà da come si evolverà il mercato, per avere una visione più chiara.