Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa. I dirigenti bianconeri hanno comunicato la notizia al calciatore nella giornata di giovedì. Bonucci non farà parte del gruppo per l’ultimo anno del suo contratto. Non solo non si allenerà con il gruppo, non parteciperà al tour negli Stati Uniti, ma non indosserà nemmeno la maglia della Vecchia Signora. Perché Bonucci è stato messo fuori rosa?

Perché Bonucci è stato messo fuori rosa: si parla di scelta tecnica

L’annuncio è arrivato dopo un incontro faccia a faccia tra Bonucci e Cristiano Giuntoli con Giovanni Manna. Il fulmine a ciel sereno ha colpito Bonucci in Toscana, dove il difensore si stava allenando durante le sue vacanze.

L’originario progetto di Bonucci era di rimanere alla Juventus fino al termine del suo contratto, ossia fino al 30 giugno dell’anno prossimo. Ma ora il centrale ormai ex bianconero e il suo agente, Alessandro Lucci, dovranno capire come gestire la prossima stagione. L’obiettivo dichiarato sarà quello di trovare una nuova squadra, preferibilmente nella Serie A, per garantire al difensore la possibilità di partecipare al prossimo Europeo.

Nonostante la separazione, Bonucci dovrebbe ancora ricevere 3,5 milioni per il suo ultimo anno di contratto con la Juve. Tutti gli aspetti burocratici saranno curati dai legali. E mentre Bonucci viene messo fuori rosa, la fascia di capitano della Juventus sarà affidata a Danilo.