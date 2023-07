L’avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A crea, come sempre, un’onda di entusiasmo tra i fantallenatori. Tutti attendono con impazienza l’uscita della lista dei giocatori per il prossimo Fantacalcio. Elemento cruciale per la pianificazione della stagione, è da sempre grande argomento di discussione. E, mentre escono le prime anticipazioni su ruoli dei calciatori e quotazioni, ci chiediamo: quando esce il listone del Fantacalcio 2023-2024?

Anticipazioni ruoli: le new entry e le quotazioni più alte

Gli appassionati di fantacalcio stanno (già da tempo, a dire il vero) pianificando la prossima stagione. È il momento di fare delle ricerche sui nuovi giocatori e per alcuni di loro, l’interesse è particolarmente alto, dato che potrebbero esserci sorprese o novità. Per esempio, un attaccante esterno classificato come centrocampista può fare la differenza in un team di fantacalcio. Ecco perché è importante fare le prime anticipazioni sui ruoli dei nuovi calciatori.

Come per il milanista Christian Pulisic, ad esempio, che potrebbe essere listato come centrocampista, nonostante giochi in una posizione avanzata. Per lo juventino Timothy Weah e per l’interista Marcus Thuram, invece, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che verranno inseriti in lista come attaccanti.

Tanti i calciatori che potrebbero accaparrarsi la palma di quotazione più alta. Con grande probabilità ci sentiamo che sarà Victor Osimhen il giocatore listato con la quota maggiore. Il nigeriano, fresco di scudetto, capocannoniere della scorsa stagione, dovrebbe essere il più pagato. In porta il top sarà sicuramente Mike Maignan, mentre in difesa occhio a Theo Hernandez.

Quando esce il listone del Fantacalcio 2023-2024 con tutti i giocatori

Si sta chiacchierando da settimane, ormai, su quando uscirà la lista del Fantacalcio per la stagione 2023-2024. Da quello che possiamo apprendere, manca veramente poco alla pubblicazione del listone con tutti i giocatori della prossima stagione. La data prevista per il rilascio del listone ufficiale si aggira intorno al 25-26 luglio, sia per quanto riguarda la lista Classic che quella per il Mantra. L’anno scorso, ad esempio, la lista è uscita il 26 luglio. Non ci resta che attendere!