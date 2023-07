Ogni appassionato di calcio conosce l’importanza di avere un nome unico e accattivante per la propria squadra di fantacalcio. E se stai leggendo questo articolo, sei probabilmente alla ricerca di quel nome perfetto che ti farà distinguere dagli altri. Non temere, sei arrivato nel posto giusto. Ecco dunque i migliori nomi per le squadre del Fantacalcio 2023-2024, suddivisi per categorie: divertenti, ‘ignoranti’, in inglese, a tema black humor, femminili e a tema alcolico.

Nomi Squadre Fantacalcio divertenti: idee per la stagione 2023-2024

I nomi divertenti sono sempre una scelta sicura. Sono accattivanti, memorabili e aggiungono un pizzico di umorismo al gioco. Ecco alcuni esempi:

Calcio d’Inizio

Fuorigioco Constant

I Bombardieri della Domenica

Real Matto

Scarpette Rosse FC

AC Cappatoio

AC Denti

Atletico Glioni

Atletico Ma Non Troppo

Atleticoma

Bayer Leverduren

Chiavo Veronica

CSKA La Rissa

Divano Kiev

I Vazzanicchi

IgnoranTeam

Osasugna

Patetico Madrid

Porcellona

Rapid Micatant

Schalkerando 04

Team AS Turbo

Team Assacro

Team Barazzo

Team Culo

Alcune scelte fortunate e ignoranti per il nome della nostra squadra

Per coloro che vogliono un nome che suona un po’ ‘ignorante’ ma che sicuramente non passerà inosservato, ecco alcune idee:

Bidoni FC

I Mascalzoni

Disastro Continuo

Progetto Fallimento

Zeru Tituli United

Zona Cesarini

E quale gioco migliore del Fantacalcio per evocare fortuna, sfortuna, cabala e tradizioni varie? Scacciamo la mala sorte con alcuni nomi!

AS Figa

AS Fortun

Pescara Manzia

Sfortuna Dusseldorf

Un due tre ciucciuè

Nomi squadre Fantacalcio 2023-2024 dedicati all’alcol

E infine, per coloro che amano unire la passione per il calcio con quella per un buon drink, ecco alcuni nomi a tema alcolico:

The Beer-ly Legal

Drunken Dribblers

Vodka Victory FC

Whiskey Wanderers

Gin and Tonic Tacklers

Legali solo per la Birra

Dribbling Ubriachi

La Vittoria della Vodka FC

I Viaggiatori del Whiskey

Tacklers Gin e Tonic

Amaro Luciano

Aston Birra

Birrarreal

Celta Vino

Evìta Peroni

Fiumi di Parolo

Poggisbronzi

Pro Secco

Quattro amici al Var

Real Madrink

Sambuca Juniors

Tibie e Peroni

Alcuni nomi a tema femminile e alcuni a tema black humor

Chi l’ha detto che il Fantacalcio è solo appannaggio dei maschi? Ecco alcuni nomi a tema femminile:

Le Dribblatrici

Fair Play Femminile

Le Divine del Campo

Regine del Pallone

Le Padrone del Gioco

Stacco di Strakosha

Le Streghe son tornate

Ac Ciughina

E il black humor, lo vogliamo lasciare fuori? Certo che no: ecco alcuni esempi.