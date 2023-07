L’adrenalina sale tra i fantallenatori mentre si avvicina l’inizio del nuovo campionato di Serie A. C’è un’attesa palpabile per la pubblicazione della lista dei giocatori per il Fantacalcio della stagione 2023-2024, una risorsa fondamentale per impostare le strategie per la stagione a venire. Mentre cominciano a trapelare le prime informazioni sui ruoli dei calciatori e le loro quotazioni, emerge una domanda: quando esce la lista del Fantacalcio 2023-2024?

Anticipazioni ruoli: l’arrivo di nuovi volti e le quotazioni al top

Gli appassionati di Fantacalcio sono già all’opera per organizzare la stagione imminente. È tempo di indagare sui nuovi ingressi e studiare i calciatori che potrebbero riservare sorprese o cambiamenti di ruolo. Un esempio? Un attaccante esterno che viene classificato come centrocampista potrebbe essere un vero jolly per una squadra di fantacalcio. Ecco perché è cruciale monitorare le prime anticipazioni sui ruoli dei nuovi arrivi.

Prendiamo Christian Pulisic del Milan: c’è la possibilità che venga classificato come centrocampista, sebbene solitamente giochi in posizione più avanzata. Per Timothy Weah della Juventus e Marcus Thuram dell’Inter, invece, dovrebbe essere certo il ruolo di attaccanti.

Ci sono molti giocatori che potrebbero raggiungere le quotazioni più alte. Tutto lascia supporre che Victor Osimhen sarà il calciatore con la quota più alta. Il bomber nigeriano, fresco vincitore dello scudetto e capocannoniere della scorsa stagione, si preannuncia come il più ambito. Per quanto riguarda la situazione ruolo per ruolo, in porta non abbiamo tanti dubbi su Mike Maignan. Tra i difensori Theo Hernandez sarà tra i più ricercati, mentre a centrocampo, orfani di Milinkovic-Savic, siamo ancora alla ricerca del grande nome da insignire come “presunto più pagato”.

Quando esce la lista del Fantacalcio 2023-2024 con tutti i giocatori

Dunque, quando esce la lista del Fantacalcio 2023-2024? Nel precedente anno calcistico, il listone del Fantacalcio ha fatto la sua apparizione ufficiale il 26 luglio, in anticipo di circa due settimane rispetto al kick-off della Serie A, previsto per il 13 agosto. Tuttavia, in questa stagione, l’inizio della massima serie è stato spostato di una settimana in avanti, situazione che potrebbe riflettersi anche nella data di uscita del listone del Fantacalcio. Di conseguenza, potremmo dover attendere i primi giorni di agosto per ottenere una panoramica precisa dei ruoli attribuiti sia ai giocatori affermati che a quelli freschi di mercato. Nel frattempo, come ingannare l’attesa, se non scegliendo il nome della squadra del Fantacalcio?