L’incoronazione del Re Carlo III sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 11:45 alle 15:30 con una breve interruzione per il Tg1. Ci saranno anche edizioni speciali del Tg5, del TgLa7 e di SkyTg24 dedicate alla cerimonia. È possibile seguire l’evento in streaming gratuito su RaiPlay e su SkyGo, così come su altri siti e piattaforme on demand dei canali televisivi italiani. L’incoronazione avverrà nell’Abbazia di Westminster come da tradizione.