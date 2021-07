AbKitty Spencer si è sposata. La nipote di Lady Diana ha indossato un abito da sogno firmato Dolce e Gabbana, ed è più bella che mai il giorno delle sue nozze! La Lady, nonché primogenita del conte Charles Spencer, fratello di Lady Diana, lo scorso sabato ha celebrato il suo matrimonio a Frascati, a Villa Aldobrandini. Bellissima ed elegante come sua zia, Kitty Spencer il giorno delle sue nozze ha scelto il Made in Italy: da un meraviglioso custom-made Dolce e Gabbana, ad una location storica da sempre legata alla storia degli Spencer, e di Lady Diana in particolare, grande amica di Paola Aldobrandini.

Kitty Spencer, i vestiti da sposa che ha indossato al suo matrimonio

Parliamo innanzitutto del vestito da sposa che Kitty Spencer ha indossato. Pardon, dei vestiti da sposa che ha indossato. Sì, perché Spencer ha indossato cinque diversi abiti personalizzati di Dolce & Gabbana. Una scelta naturale per gli sposini: Kitty è infatti ambasciatrice globale del brand di lusso italiano.

Per la cerimonia, la sposa ha indossato un abito di ispirazione vittoriana, con delle spalle a punta, dolcevita in pizzo e maniche lunghe. Il designer Domenico Dolce ha detto a Tatler che Spencer voleva che il suo vestito principale fosse “abbastanza tradizionale” ma “senza tempo”, mentre invece Stefano Gabbana ha aggiunto che è stata anche ispirata dal suo amore per l’Italia. Sugli altri quattro abiti, invece, Spencer ha optato per vari abiti e accessori couture cosparsi di fiori.

Chi è il marito della nipote di Lady Diana: tutto su Michael Lewis

Ma chi è il marito di Lady Kitty Spencer, Michael Lewis? Il magnate della moda sudafricano, 62 anni, è presidente di Foschini Group, che possiede le catene di negozi britanniche Whistles e Phase Eight, insieme a una serie di negozi come Jet in Sud Africa e Retail Apparel Group in Australia. Da quanto stimato, si stima che possieda circa 80 milioni di sterline, con una proprietà di 19 milioni di sterline nel centro di Londra e un’altra casa nella capitale del Sud Africa.