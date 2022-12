Manovra, prendono forma gli emendamenti: bonus case green e stretta su RdC

Prendono ormai forma gli emendamenti della manovra del Governo Meloni. Arrivano in veste parziale e dilazionati in commissione Bilancio alla Camera, portando con sé delle novità importanti. Su tutte, probabilmente, il cosiddetto bonus sulle ‘case green’. Un bonus per l’acquisto di immobili che rispettano l’ambiente, di cui sapremo più nei prossimi giorni.

Emendamenti manovra Governo Meloni, la norma salva-sport e lo stralcio delle cartelle

Arrivano anche nuove modifiche sugli extraprofitti e l’intesa sulle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, su cui ha spinto soprattutto Forza Italia. Ci sarà anche una stretta al Reddito di cittadinanza, riducendo da 8 a 7 i mesi di sussidio e risparmiando circa 200 milioni.

Piccola retromarcia dell’esecutivo sullo ‘stralcio’ delle cartelle fino a 1.000 euro, finito nel mirino dell’Ue: slitta di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 e potrebbero essere escluse le multe, consentendo ai Comuni di non applicare la norma. Saranno in manovra anche due misure stralciate dal dl Aiuti quater: la proroga al 31 dicembre 2022 della Cilas per il superbonus al 110% e la norma ‘salva-sport’. Quest’ultima consiste nella rateizzazione in 60 rate dei versamenti sospesi per il Covid, a società sportive, federazioni e enti di promozione.