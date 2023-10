È una delle giornaliste più importanti della trasmissione “Report”, Marzia Amico, uno dei volti del programma Rai che si occupa di denuncia e informazione giornalistica. Scopriamo di più su di lei, attraverso l’analisi della sua biografia, cercando di sviscerare i tratti salienti della carriera che ha vissuto.

Chi è la giornalista di Report Marzia Amico: focus su di lei

La carriera di Marzia Amico attraversa diversi ambiti del mondo dell’informazione, la sua esperienza è un emblema di dedizione e professionalità. Il suo percorso professionale ha inizio al “Foglio del lunedì”, sotto la guida di Giorgio Dell’Arti e Giuliano Ferrara. Qui, Marzia ha trascorso quattro anni fondamentali, durante i quali ha affinato le sue competenze giornalistiche, maturando una visione critica e approfondita degli eventi.

Il salto di qualità avviene quando Amico entra nel team di “L’aria che tira”, programma di punta di La7. Qui, la sua carriera prende una svolta decisiva. Dalla redazione alle trasferte come inviata, la giornalista dimostra una versatilità rara, in grado di affrontare tematiche diverse con la stessa cura e attenzione. La sua crescita all’interno del programma la porta a rivestire il ruolo di autore junior, un riconoscimento delle sue capacità non solo come reporter, ma anche come mente creativa e analitica.

Nel luglio 2020, si unisce al team di “Report”, su Raitre. Un programma che ha fatto della denuncia e dell’investigazione giornalistica la sua bandiera. La giornalista, grazie alla sua attività, costituisce una autorevole voce dell’informazione nostrana.