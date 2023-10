Oliva si è iscritto all’albo dei giornalisti professionisti nel 1998. La sua esperienza presso l’emittente Telereporter Odeon tv lo ha visto agire come caporedattore e conduttore per un decennio. Tuttavia, è dal 2010 che la sua presenza su Telelombardia è diventata ancora più saliente, ricoprendo il ruolo di caporedattore e conducendo programmi di punta come “Iceberg Lombardia” e “Lombardia Nera”.

Marco Oliva ha una compagna e dei figli? Nessuna news sulla sua vita privata

È stato ospite apparizioni in programmi nazionali, come le numerose partecipazioni a “Live – Non è la D’Urso” accanto a Barbara D’Urso, come testimoniano i numerosi scatti presenti sul suo profilo Instagram.

Se della carriera di Marco Oliva conosciamo diverse cose, non possiamo dire altrettanto della sua sfera più intima: la vita privata del giornalista di Telelombardia, infatti, è decisamente blindata.