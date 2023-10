Dopo ben quarant’anni di onorata carriera alla Rai, il celebre conduttore televisivo Fabio Fazio fa il suo ritorno molto atteso sul piccolo schermo, questa volta su Nove, il canale del gruppo Warner Bros. Discovery. La ventunesima edizione di “Che Tempo che Fa” promette di essere una stagione memorabile con ospiti d’eccezione e alcune interessanti novità. La trasmissione andrà in onda in prima serata questa sera, domenica 15 ottobre, e le aspettative sono alle stelle. Ecco gli ospiti di Che tempo che fa di stasera.

Gli ospiti di che tempo che fa di stasera: alcuni componenti della scaletta

“Che Tempo che Fa” ha sempre fatto della qualità degli ospiti uno dei suoi punti di forza, e questa edizione non fa eccezione. La puntata di apertura presenta un lineup di ospiti eccezionali. La Senatrice a vita Liliana Segre, figura di spicco dell’attualità politica italiana, aprirà la serata. A seguire, il calcio sarà protagonista con la presenza dell’indimenticabile Andriy Shevchenko, leggenda del calcio e consulente del presidente ucraino Zelensky. L’intervista proseguirà con l’acclamato scrittore israeliano David Grossman, uno dei grandi autori contemporanei. La musica avrà il suo spazio con l’esibizione dei The Kolors, reduce da un grande successo con la hit “Italodisco.” E non dimentichiamoci della “mina vagante” Luciana Littizzetto, pronta a regalarci il suo monologo sull’attualità e le sempre divertenti discussioni con Fazio.

Quali saranno gli ospiti di Che tempo che fa di stasera

Una delle novità più interessanti di questa edizione è l’introduzione di “Che Tempo che Farà”, un inedito backstage che prenderà il via alle 19:30, mezz’ora prima rispetto alla trasmissione concorrente su Rai3. Condotti da Nino Frassica e Fabio Fazio, questo spazio coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma, dando un’ulteriore dimensione alla trasmissione.

La puntata vera e propria inizierà alle 20:00 con un’anteprima dedicata all’attualità. In questa prima puntata, Fazio dialogherà con importanti ospiti come il virologo Roberto Burioni, il giornalista Giovanni Floris, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini, il giornalista Daniele Raineri, e lo scrittore Michele Serra. Successivamente, ci saranno le grandi interviste e, intorno alle 22:30, prenderà il via “Il Tavolo” con la partecipazione di Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Francesco Paolantoni, e la new entry Ubaldo Pantani. In totale, ogni puntata avrà una durata di circa 4 ore e mezza, promettendo una vera maratona televisiva.

Gli obiettivi di ascolto e il confronto con Rai 3

Il ritorno di Fabio Fazio su Nove rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione televisiva. Gli obiettivi di ascolto sono ambiziosi, con Fazio che mira al 4% di share, sebbene il canale Nove solitamente raggiunga il 2%. Questa sfida non è da sottovalutare, ma considerando il prestigio di “Che Tempo che Fa” e la sua storia di successo su Rai3, Fazio potrebbe sorprendere tutti. Nel 2023, il programma aveva raggiunto una media di 2,4 milioni di spettatori con uno share dell’11,8%, diventando uno dei programmi più visti della rete e superando spesso persino Canale 5 nelle serate domenicali.

Il ritorno di Fabio Fazio su un nuovo canale è un evento importante nel panorama televisivo italiano, e il pubblico sarà senza dubbio curioso di vedere come si svilupperà questa nuova avventura di “Che Tempo che Fa” su Nove. Con ospiti di prestigio e un nuovo backstage, la trasmissione sembra pronta a stupire e a conquistare un nuovo pubblico, mantenendo al contempo i fedeli spettatori che hanno seguito il programma negli anni.