Maria Gianniti ha speso la sua carriera in Rai come inviata di guerra, nonché come corrispondente dai luoghi delle grandi crisi geopolitiche. Una voce autorevole e una presenza costante nei grandi eventi che hanno segnato la storia recente del nostro mondo. Scopriamo di più su di lei e sul suo percorso professionale, nonché sulla sua vita.

Chi è Maria Gianniti, l’inviata Rai per la guerra in Israele: la sua carriera

Maria Gianniti ha iniziato la sua avventura con la Rai nel 1996, dimostrando sin da subito una particolare propensione per la cronaca internazionale. La sua esperienza al Giornale Radio RAI come inviata di esteri ha gettato le basi per una carriera luminosa. Da lì, è stata una progressione naturale passare alla Redazione Esteri del TG1, dove ha continuato a brillare, raccontando storie che necessitavano di una narrazione sensibile e accurata.

Il Medio Oriente, con le sue complessità e le sue crisi, è stato spesso al centro dei reportage di Gianniti. Ha seguito da vicino gli eventi della Seconda Intifada, un periodo turbolento che ha visto palestinesi e israeliani fronteggiarsi in modo aspro. Ma non si è fermata lì. Le guerre in Iraq e Afghanistan, così come le rivolte nel mondo arabo, sono state raccontate attraverso la sua lente, fornendo agli spettatori una visione chiara e approfondita degli avvenimenti.

Uno dei momenti salienti della sua carriera è stato nel 2017, quando per il Giornale Radio, ha documentato la prima fase dell’offensiva contro l’ISIS, concentrando la sua attenzione sulla battaglia per la ripresa di Mosul e delle regioni circostanti. Nel 2023, Maria Gianniti è tornata a raccontare un altro capitolo turbolento del Medio Oriente: la guerra in Israele.

Alcune curiosità circa la vita della giornalista

Prima di dedicarsi completamente al giornalismo, Gianniti aveva anche lavorato per l’UNICEF a Ginevra, un’esperienza che, senza dubbio, ha contribuito a formare il suo occhio critico e la sua sensibilità verso le tematiche internazionali.

Per quanto riguarda la sua sfera più intima, non conosciamo molto: non sappiamo, infatti, se Gianniti abbia un marito o un compagno, né se abbia dei figli.