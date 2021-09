È ancora nella batteria dei telecronisti di Sky Sport per la Champions League e per altre partite di punta. Massimo Marianella è senza dubbio una delle voci principali della telecronaca sulla piattaforma satellitare in tantissimi match di cartello. Storico commentatore del calcio inglese ed europeo, scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia, alcuni tratti della sua vita privata, e di che squadra potrebbe essere tifoso.

La biografia del telecronista di Sky: carriera e curriculum

Massimo Marianella nasce a Roma il 6 aprile del 1966, città nella quale cresce e trascorre il periodo degli studi. Frequenta, infatti, il liceo classico “Francesco Vivona” nella Capitale. Dopo le prime esperienze con la carta stampata per i quotidiani Paese Sera e Il Tempo, inizia la carriera come giornalista televisivo debuttando in alcune televisioni locali. Radio Incontro, TeleRoma 56, e successivamente, nel 1987, il salto a Tele Capodistria, canale passato nell’orbita di Fininvest proprio in quell’anno.

La prima telecronaca di Massimo Marianella è datata 1988, quando nel giorno del ventiduesimo compleanno commenta Bayer Leverkusen-Werder Brema, semifinale di andata della Coppa UEFA 1987-1988, con Fabio Capello seconda voce. Un’esperienza come inviato per la trasmissione di Italia 1 Pressing nei primi anni ’90, e il trasferimento a Telepiù, neonata televisione satellitare, nel 1992.

Massimo Marianella telecronaca Drogba: il video delle esultanze

Domenica 29 agosto 1993, su TELE+2, è il telecronista del primo posticipo nella storia del campionato italiano di Serie A in pay-tv, Lazio-Foggia. Per Telepiù segue tutte le più importanti competizioni di calcio internazionale. Per tanti anni Marianella, passato a Sky sin dalla nascita dell’emittente, è stato il principale telecronista della Uefa Champions League.

Memorabili, in tal senso, gli elogi a Thierry Henry, campione di Arsenal e Barcellona che con tutta probabilità è stato il suo calciatore preferito. Almeno fino alla definitiva esplosione di Didier Drogba, o meglio, “Drogbaaa!”, al centro di una delle esultanze più sfrenate del telecronista, che vi proponiamo di seguito.



Massimo Marianella vita privata: il telecronista ha moglie e figli?

Della vita privata di Massimo Marianella sappiamo davvero poco. Il telecronista, infatti, non lascia trapelare praticamente nulla su una possibile compagna o moglie, né sappiamo se abbia dei figli o meno.

Anche sui social il giornalista è molto riservato riguardo la sua vita personale. Tuttavia, possiamo evincere dal profilo Instagram ufficiale come Massimo Marianella sia una persona decisamente solare, sempre pronto a supportare i suoi colleghi, e molto attaccato alla sua vita professionale, tema ricorrente anche nelle foto che pubblica.

Che squadra tifa Massimo Marianella? Ecco alcune news

Massimo Marianella è probabilmente uno dei telecronisti più imparziali di tutti. La sua simpatia per l’Arsenal è stata sempre molto discussa, vista la grande ammirazione che il giornalista ha per la squadra di Londra.

Tuttavia, dalle informazioni che raccogliamo in Rete, sembra che Massimo Marianella possa essere tifoso della Lazio. Qualche tempo fa il giornalista ha rilasciato una intervista al portale dedicato “Noi Biancocelesti”.