Moda, tradizione della lavorazione della pelle e cura dei dettagli: alla scoperta di Antonello Barbarisi

La qualità dei materiali, la sapienza nella loro lavorazione, la passione degli artigiani. Sono tutti elementi che, nella storia, hanno portato l’artigianato italiano a un livello di assoluta eccellenza, rendendolo riconoscibile in tutto il mondo. L’impressione che si ricava da un incontro con Antonello Barbarisi è proprio quella di parlare con un esponente della piccola e media imprenditoria italiana, che sorregge tutto il nostro tessuto economico. Un percorso frutto di un’attività che coniuga immaginazione e creazione

Giovane imprenditore campano nel settore della moda, porta con sé tutta la tradizione della lavorazione della vera pelle del polo conciario di Solofra, tra i più importanti al mondo. Abbiamo avuto il piacere di continuare con lui, con una chiacchierata presso il suo punto vendita di Montoro, quel viaggio che abbiamo intrapreso da tempo: un excursus tra le piccole eccellenze artigianali della Campania.

Barbarisi, cresciuto tra concerie, artigiani e pelletterie, conosce e tramanda questo bagaglio di storia e know-how in ogni capo di abbigliamento, accessorio, e in ogni dettaglio. Ha iniziato a produrre le prime borse e i primi accessori in vera pelle nell’ormai lontano 2000. Una passione, più che un lavoro, iniziata quasi per gioco e cresciuta fino a diventare una vera e propria attività. Nel 2004 apre il suo primo laboratorio, in cui prendono forma tutte le sue creazioni.

Creazioni, perché, appunto, parliamo di un vero e proprio artigiano della vera pelle, come racconta con orgoglio: “Il mio percorso è il frutto di un’attività che coniuga l’immaginazione del prodotto finito e la creazione di ogni capo o accessorio. Nonostante, come è naturale, i primi prodotti non fossero ancora perfetti, non ho mai perso la voglia e il piacere di creare e lavorare a mano. Lo faccio perché mi fa sentire meglio: è la passione per l’artigianato che mi ha portato a trasformare un gioco in un lavoro”. Antonello Barbarisi: “Ogni prodotto ha una storia, ed è curato in ogni dettaglio”

Non capi o accessori, ma vere e proprie creature della mente e del cuore di Antonello, di cui risalta subito un dettaglio: tratta ogni prodotto in maniera peculiare, donandogli un’attenzione differente, raccontandolo in maniera diversa: “Ogni prodotto ha dietro una storia: l’ho pensato, disegnato, creato il modello, ho scelto le materie prime e gli accessori, tagliato, assemblato e cucito. Tutto con le mie mani e la mia testa, tutto in maniera artigianale”.

Antonello Barbarisi non incarna solo la tradizione della sua terra, ma anche lo spirito che anima ogni artigiano che nel suo piccolo laboratorio, nella sua botteguccia, nel suo negozietto, tratta ogni cliente con una cura particolare, donandogli l’attenzione che merita, rivolgendosi ad esso con un approccio dedicato e singolare: “Il mio obiettivo è quello di creare per ogni persona un prodotto unico e irripetibile. Questo perché credo che ognuno di noi abbia una personalità diversa, unica e impossibile da replicare. Allo stesso modo, lavoro ogni giorno per regalare ai miei clienti un prodotto e un’esperienza personalizzati. Tutti i prodotti sono infatti creati e curati da me in ogni singolo passaggio. Le materie prime provengono dalle migliori concerie di Solofra. Mi occupo in maniera dedicata di ogni taglio, ogni cucitura, ogni dettaglio”.