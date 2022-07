Siena, ecco il Palio: torna la tradizionale corsa in piazza del Campo

Torna uno degli eventi più appassionanti di tutti. Il Palio di Siena, la tradizionale corsa in piazza del Campo, tornerà ad infiammare i cuori degli appassionati di questa rassegna e non solo. Ecco seguire il palio di Siena del 2 luglio 2022 in streaming gratis e in diretta TV.

Quali saranno i fantini che parteciperanno alla tradizionale corsa di piazza del Campo

Tutto pronto per il tradizionale palio di Siena. La corsa si terrà nel pomeriggio di sabato 2 luglio 2022 in piazza del Campo la principale attrazione della città toscana. Evento per cui, come sempre, d’altronde, c’è stato un gran richiamo da parte del pubblico, che ha esaurito i biglietti a disposizione per seguire la rassegna. Sebbene l’inizio delle trasmissioni sia previsto per le 17:30 di sabato 2 luglio, molto probabilmente la corsa non inizierà prima delle 19:30.

Le accoppiate dei fantini che si presenteranno al nastro di partenza: Valdimontone, Mula – Istrice – Sanna – Leocorno, Coghe – Lupa – E. Bruschelli – Drago, Atzeni – Bruco, Piras – Chiocciola, Zedde – Civetta, Pusceddu- Pantera, Mannucci – Torre, Bartoletti

Palio di Siena 2022 in streaming e in TV, dove vederlo

Il palio di Siena 2022 sarà visibile in diretta streaming grazie a La7. L’emittente televisiva, tramite il suo portale ufficiale, nella pagina dedicata alle dirette, metterà a disposizione di chiunque abbia un PC, un tablet o uno smartphone, o qualsiasi altro dispositivo mobile, la diretta della manifestazione.

Tutti coloro i quali vorranno seguire il palio di Siena 2022 in diretta tv gratis, potranno farlo senza problemi collegandosi con La7, emittente che seguirà con copertura completa l’evento in piazza del Campo.