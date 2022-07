Ci sarà tanto spettacolo e musica al Radio Bruno Estate 2022. Questa sera, martedì 5 luglio, a Modena si esibiranno in concerto tanti artisti della scena musicale italiana e internazionale. Ecco dove vederlo in tv: come seguire l’evento di piazza Roma, quali saranno i cantanti che comporranno la scaletta e gli ospiti della prima serata.

Gli ospiti della prima serata da Modena e i cantanti che compongono la scaletta

Tutto pronto per una serata di grande musica. Da Modena al Radio Bruno Estate 2022 tanti artisti di successo della musica italiana. Anche per quest’anno la scaletta è composta da grandi artisti: alcuni di loro hanno acquisito grande popolarità negli ultimi anni, mentre tanti altri hanno calcato i palcoscenici di stadi e palazzetti per tanto tempo. Vediamo insieme i nomi che compongono il novero degli artisti:

Tommaso Paradiso

Loredana Berté

Irama

Dargen D’Amico

Baby K

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Fred De Palma

Tananai

The Kolors

Francesca Michielin

Federico Rossi

Malika Ayane

LDA

Franco126

Donatella Rettore

Tancredi

Mr. Rain

Alfa

Non solo artisti di successo, ma sono attesi anche ospiti di spessore. A presentare la serata Alessia Ventura e Enzo Ferrari.

Dove vedere il Radio Bruno Estate 2022 in tv e streaming

Come riportato dal portale ufficiale di Radio Bruno Estate, sarà possibile guardare lo show musicale in tv gratuitamente. Queste le emittenti che trasmetteranno le esibizioni.

canale 75 per l’Emilia Romagna

canale 190 per la Lombardia e Piemonte orientale

canale 97 per la Toscana (province di Firenze, Prato e Pistoia)

canale 110 per il Piemonte (province di Torino, Asti e Cuneo)

Sarà inoltre possibile guardare tutto l’evento anche in streaming, grazie al portale ufficiale della manifestazione. La App è gratuita e facilmente scaricabile su smartphone e tablet.