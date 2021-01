Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di Fabio Liverani alla guida del Parma. La panchina del tecnico ex Lecce traballa notevolmente dopo l’ennesimo rovescio dei gialloblù, oggi sconfitti in casa per tre reti a zero dal Torino. Un ko che potrebbe essere fatale per Liverani, il cui futuro potrebbe essere lontano dall’Emilia.

Parma, Liverani esonerato? Sky: “È Roberto D’Aversa il primo nome”

La società sta valutando in queste ore la posizione del tecnico, anche in vista degli impegni ravvicinati con Atalanta e Lazio, in cui ottenere punti, con questo trend, appare davvero difficile. A ciò contribuisce in maniera determinante la posizione di classifica a dir poco deficitaria dei crociati, che conservano un solo punto sulla terzultima e solo tre sull’ultimo posto, con il peggior attacco del torneo.

Liverani esonerato? In quel caso, il nome che circola più insistentemente potrebbe essere quello di un grande ritorno. È Sky Sport ad annunciare che il club emiliano sta valutando come prima opzione il ritorno in panchina di Roberto D’Aversa. Ancora sotto contratto, è stato il protagonista di due salvezze piuttosto agevoli (in particolar modo, quella della scorsa stagione), e di una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A.