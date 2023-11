Prato, denunciati 82 stranieri per false domande di asilo

A Prato 82 persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato per il reato di contraffazione di documenti per ottenere il permesso di soggiorno e di uso di atto falso. L’indagine è stata condotta dall’Ufficio immigrazione della questura di Prato. Si tratta di stranieri, in prevalenza persone di origine egiziana e dei paesi del Maghreb.

Gli agenti hanno scoperto un flusso anomalo di richieste, tutte molto simili tra loro. In particolare le dichiarazioni di ospitalità erano riconducibili ad una stessa calligrafia e a una stessa firma; poi i sigilli delle pubbliche amministrazioni messi in calce alle domande sono risultati alterati, forse fotocopiati da altri atti; inoltre tutti i contratti di affitto delle case alloggiate, o addirittura di compravendita, erano identici nella fattura tranne i dati dei richiedenti asilo e quelli dell’alloggio.

Le indagini hanno permesso di accertare anche come tutti gli ospitanti (cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno ad eccezione di cinque persone completamente sconosciute alle varie banche dati) risultassero residenti fuori dalla provincia di Prato e come alcuni di loro avessero già dei precedenti penali per reati connessi al favoreggiamento ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.