Raccordo Avellino-Salerno, autotreno si ribalta e finisce in una scarpata

Attimi di paura oggi pomeriggio sul Raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un autotreno si è ribaltato finendo la propria corsa in una scarpata ai bordi della carreggiata. Il sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato nel tratto che da Serino porta all’uscita di Atripalda.

Il conducente del mezzo è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 e non dovrebbe aver riportato grosse conseguenze fisiche. Sul posto sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco di recupero del mezzo pesante e di messa in sicurezza dell’area.

Maltempo, più di 30 interventi dei Vigili del Fuoco in 24 ore

Il lavoro dei caschi rossi di Avellino, per far fronte all’emergenza maltempo che da più di 24 ore interessa l’intera provincia, ha visto l’espletamento di più di 30 interventi, i quali con il perdurare delle piogge battenti, hanno riguardato anche diversi movimenti franosi, tra cui quello che si è verificato sulla SS 7 Bis, poco prima dell’ uscita per Montella, quello sulla SS 400 a Torelli Dei Lombardi e quello sulla Provinciale a Pietrastornina.