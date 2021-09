Strappare un sorriso, regalare una piccola gioia, emozionare qualcuno con un pensiero gradito. Nella vita come al lavoro, tutto ciò potrebbe essere considerato qualcosa per cui vale la pena fare le cose di tutti i giorni. Esiste un elemento che, quando riesce particolarmente bene, è capace di fare tutto ciò.

Parliamo dei regali personalizzati ai dipendenti e ai clienti, una giusta mossa per fidelizzare il nostro consumatore e per fare un onboarding efficace con le risorse appena arrivate nella nostra azienda.

Perché i regali personalizzati possono far bene in ufficio: consigli per fare un pensiero ai dipendenti

Oggi più che mai, il capitale umano è uno degli elementi più importanti per il successo di un’azienda. I dipendenti dell’organizzazione rappresentano una risorsa sulla quale contare per raggiungere i risultati desiderati. Va da sé che avere una truppa felice, è senza dubbio un modo efficace per riuscire a costruire un buon team di lavoro.

Un’operazione che passa innanzitutto attraverso un’accoglienza calorosa ai dipendenti. Una buona idea può essere quella di puntare su degli articoli promozionali da regalare a chi è appena entrato in un nuovo mondo professionale. Far trovare ai propri dipendenti dei gadget è sicuramente la mossa giusta per farli sentire a casa, accogliendoli al meglio e donandogli subito qualcosa per cui si sentono fieri di appartenere all’azienda.

Una buona idea può essere quella di regalare una borraccia in alluminio personalizzata. Una scelta simpatica, proprio in virtù del fatto che, con la personalizzazione, si tratta di un pezzo unico, ma soprattutto green, che testimonia l’impegno dell’impresa verso la tematica ambientale, scoraggiando così l’uso della plastica.

In che modo un regalo personalizzato può promuovere un’azienda

Ma fare dei regali personalizzati non è utile solo per instaurare un buon rapporto con i dipendenti. Pensare a un piccolo cadeau anche per i propri clienti può aiutarli a stringere una relazione più duratura con il brand, legandosi al marchio in un’operazione di fidelizzazione.

Un suggerimento utile in tal senso può essere quello di puntare su un quaderno personalizzato, o su uno zaino personalizzato. I prodotti di cancelleria et similia, si sa, sono sempre davanti agli occhi. Quale migliore strategia per rallegrare il cliente e contemporaneamente diffondere il nome dell’azienda?